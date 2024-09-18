ФОТО | Детеныш карликового бегемота стал интернет-сенсацией и главным любимцем зоопарка(1)
Детеныш карликового бегемота, родившийся в зоопарке Бангкока, мгновенно стал сенсацией в социальных сетях, но смотрителям приходится бороться с обратной стороной славы, пишет Life.
Все детеныши очаровательны, будь то щенок, обезьянка или даже акула, но когда речь заходит об огромных млекопитающих, таких как слоны или бегемоты, уровень милоты зашкаливает.
Му Денг родилась 10 июля и уже выросла настолько, что может жить в вольере, открытом для публики, но ее смотрители заботятся о том, чтобы за ней можно было присматривать и когда ее не видно.
Видео с маленьким бегемотом набирает миллионы просмотров, а количество посетителей зоопарка благодаря Му Денгу, согласно статистике, увеличилось на треть.
„Туристов привлекает ее естественная миловидность, ее поведение“, - говорит директор зоопарка Наронгвит Чоудчой в беседе с CNN.
К сожалению, не все поклонники Му Денг проявляют уважение - однажды малыша облили водой, а другой посетитель бросил в нее ракушку, когда детеныш спал.
Руководство зоопарка пригрозило судебным иском всем, кто причинит вред малышу.
„Му Денг“ в переводе с тайского означает „прыгающая свинья“ - это любимое блюдо местных жителей из свинины. Имя для бегемота было выбрано в августе на конкурсе в Facebook, в котором приняли участие около 20 000 человек.
Это не первый ребенок самки бегемота Джоны и самца Тони. У Джоны уже было двое малышей, также названных в честь популярных тайских блюд („Му Тун“ и „Му Варн“).
Карликовые бегемоты родом из Западной Африки, но этот вид находится под угрозой исчезновения: в дикой природе их осталось менее 2 500 особей. По данным Международного союза охраны природы (IUCN), они обитают в основном в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Кот-д’Ивуаре. В Нигерии эти животные уже полностью вымерли.
Если вы хотите увидеть детеныша карликового бегемота ближе, чем в Таиланде, отправляйтесь в Берлинский зоопарк, где 3 июня на свет также появился детеныш (тоже самка). Ее имя тоже было выбрано интернет-голосованием - Тони.