Центр Помпиду отмечает 100-летие сюрреализма выставкой из примерно 500 работ

Поэзия Поля Элюара и Луи Арагона; картины Сальвадора Дали, Рене Магритта и Макса Эрнста; фотографии Доры Маар – сюрреализм утвердился как одно из главных художественных и литературных направлений XX века.

15 октября 1924 года Андре Бретон опубликовал „Манифест сюрреализма“, и именно эта дата считается официальным днем рождения движения.

К его столетию кураторы Центра Помпиду и Королевских музеев изящных искусств Бельгии подготовили обширную ретроспективу работ сюрреалистов. Выставка-лабиринт, которую этой весной показали в Брюссель, теперь открылась для парижской публики.

Устроители выставки Дидье Оттенже и Мари Сарре говорят, что их цель – не зацикливаться на временных рамках, говорить об истоках вдохновения сюрреалистов, а главное – погрузить публику в исключительную атмосферу авангарда: не только в искусстве, но и в жизни.

„Сюрреализм – это реакция молодых людей, которых отправили на войну, когда им было по 20 лет“, – поясняет Оттенже.

„Они вернулись и захотели разрушить мир, который довёл цивилизацию и человечество до гибели. Поэтому они захотели построить нечто совершенно новое“, – добавил он.

Посыл сюрреализма очень прост: это апология поэзии. А что такое поэзия? Это смесь рациональности, обдумывания и в то же время фантазии и бреда. Сюрреалисты всегда следовали этому простому рецепту.

В центре экспозиции находится оригинал рукописи знаменитого „Манифеста“, который редко можно увидеть вне стен Национальной библиотеки Франции.

Всего в Центре Помпиду выставили около 500 работ, включая фотографии и литературные документы. Причём организаторы хотели подчеркнуть вклад художниц в развитие сюрреализма.

„Ни одно художественное течение XX века не насчитывало столько женщин среди своих активных членов, далёких от статуса муз, к которому их часто причисляли“, – отмечает Мари Сарре.

Это последняя крупная выставка Центра Помпиду перед долгим перерывом. Знаменитый музей современного искусства закроется на пятилетнюю реконструкцию с 2025 года.

Экспозиция продлится до 13 января, а затем сюрреалистичный арт-блокбастер отправится в турне по Испании, Германии и США.