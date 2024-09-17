Скандал в благородном семействе: старшего сына норвежской кронпринцессы снова арестовали

Этот арест является вторым арестом Мариуса чуть более чем за месяц.

4 августа полиция Норвегии предъявила Мариусу обвинение в насильственных действиях в квартире на улице Фрогнер в Осло. Сообщалось, что жертвой стала женщина в возрасте от 20 до 30 лет. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Пасынка будущего короля задержали в тот же день по другому адресу в норвежской столице. Мариус Борга Хейби провел в отделении 30 часов. Молодой человек был помещен в одиночную камеру, у него взяли анализ крови, чтобы выяснить, находился ли он под воздействием наркотиков. Позже сына кронпринцессы отпустили. „Человек был арестован и обвинен в нападении, а затем освобожден из-под стражи. Квартира, где произошел инцидент, по-видимому, была разрушена“, — сообщил инсайдер.

По сообщениям норвежской прессы, недавно Мариус был снова арестован за то, что он якобы связался с жертвой, несмотря на то, что был определен запретительный судебный приказ. Мариус звонил по скрытому номеру телефона. Молодой человек отрицает этот факт и не признает себя виновным.