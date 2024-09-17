ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | В центре Таллинна вовсю идут съемки американского сериала. Среди актеров замечен эстонский политик!

16 сентября съемки „Агентства“ проходили перед отелем Hilton и внутри него. Один из читателей Kroonika заметил, что, помимо зарубежных актеров, как минимум в одной из сцен участвует местный политик Тыну Тальве. По словам читателя, Тальве играет гостя отеля в массовой сцене. Ранее Тальве также участвовал в массовке фильма „Довод“, когда его съемки проходили в Таллинне.