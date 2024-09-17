8 недорогих ресторанов Эстонии, Латвии и Литвы из гида Мишлен
Дешевые рестораны со звездой Мишлен действительно существуют — например, пара лапшичных в Гонконге и Сингапуре, где в порядке живой очереди выдают тарелку лапши за 5-6 долларов. В странах Балтии же, увы, не нашлось такого бюджетного заведения, которое бы удостоилось отметки в гиде, поэтому в статье — речь о наиболее демократичных ресторанах Эстонии, Латвии и Литвы, попавших в рекомендации Мишлен, пишет GLOSS.ee.
Barbarea
Таллинн, Эстония
В Кполи на месте бывшей фабрике резиновых сапог Põhjala расположился ресторан, который днем работает как пекарня, а вечером превращается в стильное и непринужденное бистро.
Здесь подают яркие сезонные блюда для совместного наслаждения, а также вкусные пиццы, приготовленные на дровах. Винная карта включает хороший выбор натуральных, органических и биодинамических вин. Отлично подходит для тех, кто ценит атмосферу и качественную кухню.
RADIO
Таллинн, Эстония
Этот уютный ресторан объединяет в себе винный магазин и кафе-бистро. Сначала вы попадаете в магазин с богатым ассортиментом интересных вин, а затем проходите в ресторан, где центральное место занимает стеклянный винный погреб. Атмосфера здесь напоминает бистро, блюда подаются в средних порциях, которые можно разделять с близкими.
Все довольно просто — например, суп с сосисками, маринованная форель, луковый пирог. Каждая позиция сопровождается идеальной винной рекомендацией.
Таллинн, Эстония
Зеленая звезда Мишлен
Над фотоцентром Fotografiska находится столь же впечатляющий ресторан с потрясающими видами на Старый город. Идеальное место, чтобы начать или завершить вечер с коктейлем в баре на крыше. Ресторан придерживается концепции „устойчивая радость“, воплощая философию „от листа до корня, от носа до хвоста“ и подход без отходов. Органические и экологически чистые ингредиенты превращаются в оригинальные блюда, отражающие французское и шведское кулинарное наследие шефа. Обязательно попробуйте ежедневно меняющееся меню-сюрприз 360° и интересные винные пейринги.
Shōyu
Рига, Латвия
Bib Gourmand
Ресторан Shōyu, названный в честь японского соевого соуса, специализируется на классических раменах. В этом маленьком уютном заведении подают насыщенный бульон с домашней лапшой и разнообразными ингредиентами. Также в меню есть рисовые блюда, а начать трапезу можно с вкусных закусок, таких как якитори или татаке. Обслуживание здесь дружелюбное, а современная обстановка создаёт приятную атмосферу.