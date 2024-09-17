Кино
17.09.2024, 13:00

ФОТО и ВИДЕО | Дебош в центре Таллинна! Вечерние съемки сериала „Агентство“ у отеля Hilton были особенно интересными

 
Sarja "Agentuur" filmimine Hiltoni hotelli ees
Sarja "Agentuur" filmimine Hiltoni hotelli ees
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вечером 16 сентября движение в центре Таллинна было нарушено из-за съемок известного голливудского сериала „Агентство“. Ночью у отеля Hilton начался настоящий дебош.

Неделю назад в Таллинне начались съемки крупного проекта студии Paramount под названием „Агентство“. Сериал основан на популярном французском шоу „Секретная служба“ („Le bureau des légendes“), созданном Эриком Рошаном. Главную роль — тайного агента Мартиана — исполняет Майкл Фассбендер.

Вчера вечером и ночью съемки „Агентства“ проходили перед отелем Hilton в центре Таллинна, напротив Полицейского парка. В отель заранее приехали иностранные актеры. Маленькую роль в фильме получил и местный политик Тыну Тальве, он играет посетителя отеля в массовке. На съемках также заметили членов эстонского ансамбля Regatt. Смотрите фото здесь!

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии