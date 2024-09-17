17.09.2024, 13:00
ФОТО и ВИДЕО | Дебош в центре Таллинна! Вечерние съемки сериала „Агентство“ у отеля Hilton были особенно интересными
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 16 сентября движение в центре Таллинна было нарушено из-за съемок известного голливудского сериала „Агентство“. Ночью у отеля Hilton начался настоящий дебош.
Неделю назад в Таллинне начались съемки крупного проекта студии Paramount под названием „Агентство“. Сериал основан на популярном французском шоу „Секретная служба“ („Le bureau des légendes“), созданном Эриком Рошаном. Главную роль — тайного агента Мартиана — исполняет Майкл Фассбендер.
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