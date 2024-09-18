18.09.2024, 08:00
„Таллинн город небольшой, я всё ещё боюсь, что она появится снова“: история мужчины, чья девушка оказалась настоящей психопаткой(7)
„Я просто хотел, чтобы это закончилось!“
ФОТО: | Shutterstock
Представьте, что вы просыпаетесь ночью от громкого шума, потому что кто-то бросает шишки в ваше окно. Или замечаете, что кто-то преследует вас по темной улице. Именно это испытал Карел, бывшая девушка которого никак не могла смириться с тем, что они больше не вместе.
Карел признаётся изданию Naistekas, что до сих пор иногда вздрагивает, когда поздно вечером звонит телефон или он слышит неожиданные звуки на тёмной улице. Всё это — последствия отношений и последующей драмы с домогательствами со стороны Мариан.
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