„Таллинн город небольшой, я всё ещё боюсь, что она появится снова“: история мужчины, чья девушка оказалась настоящей психопаткой

Представьте, что вы просыпаетесь ночью от громкого шума, потому что кто-то бросает шишки в ваше окно. Или замечаете, что кто-то преследует вас по темной улице. Именно это испытал Карел, бывшая девушка которого никак не могла смириться с тем, что они больше не вместе.