В Таллинне закрылся проработавший 22 года паб

„С 28 августа мы закрываемся навсегда! Большое спасибо всем прекрасным людям, которые были с нами на протяжении этих долгих 22 лет!“ - сообщает паб на Сыпрузе пуйестеэ на своем сайте.

На прошлой неделе компания OÜ Stateksi, управляющая пабом Siili, также подала в службу занятости заявление о сокращении пяти сотрудников.

Армин Вельгре, купивший паб в 2005 году и до сих пор входящий в состав руководства, объяснил Ärileht, что закрытие давно существующего паба связано с прекращением договора аренды. „Здание, в котором мы работали, было выкуплено, и новый владелец расторг все существующие договоры аренды“, - сказал он.

Новый владелец больше не был заинтересован в заключении нового договора аренды. „По сути, он даже не предложил новый договор аренды“, - сказал владелец паба, добавив, что все равно жаль расставаться с местом, которое заведение так долго занимало.

Помимо паба Siili, Велгре также владеет пабом Alfredi, который продолжит работу. „Я бы сказал, что он все еще работает“, - так кратко прокомментировал он общую ситуацию на таллиннской пабной сцене.

Паб Siili открылся в конце лета 2002 года и вмещал около 120 человек.

В прошлом году компания Stateksi OÜ заработала 200 601 евро на обслуживании и подаче напитков и закончила финансовый год с прибылью в 240 евро.