ФОТО | Скорейшего выздоровления! Керсти Кальюлайд восстанавливается после операции

„Какое-то время с плечом будет так“, - пишет Кальюлайд в социальных сетях, позируя с повязкой на руке. „Но, надеюсь, старая спортивная травма уже наконец поймет намек“. Спасибо доктору Сула и всей поддерживающей семье Северо-Эстонской региональной больницы!“ - добавила она, намекая на то, что ей уже приходилось сталкиваться с подобной травмой.

Спустя всего полчаса после публикации снимка в социальных сетях, в адрес Кальюлайд уже посыпались многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Delfi поинтересовался у представителей Кальюлайд, что случилось с плечом экс-президента, в чем именно заключается травма и как долго ей придется носить ортез.

„Травма - спортивная, сформировалась постепенно. [Ортез] будет носить как минимум несколько недель после операции“, - сообщил в письменном ответе Маттиас Таммет, руководитель отдела коммуникаций Фонда президента Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд занимала пост президента Эстонии до 11 октября 2021 года, а летом того же года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил президента Кальюлайд своим глобальным адвокатом по вопросам здоровья и благополучия женщин, детей и подростков во всем мире на следующие два года. Президент Кальюлайд также стала первой эстонкой, вошедшей в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии престижного журнала Forbes. В настоящее время Кальюлайд является кандидатом на пост нового главы Эстонского олимпийского комитета.