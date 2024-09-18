Уже не за горами: Таллинн приступил к поискам рождественской ели для Ратушной площади

Поиски подходящего дерева, которое должно быть высотой не менее 15 метров, продлятся до 31 октября, передает пресс-служба районной управы.

Предполагается, что ель растет в доступном месте не более чем в 150 км от Таллинна.

Елка будет установлена на главной площади города 14 ноября, а после этого начнется подготовка к открытию рождественского рынка.

Рождественский рынок будет работать с 22 ноября по 27 декабря.

В прошлом году подходящую елку для Ратушной площади Таллинна нашли в волости Кийли.