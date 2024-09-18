18.09.2024, 15:00
Уже не за горами: Таллинн приступил к поискам рождественской ели для Ратушной площади
ФОТО: | Delfi Meedia
Управа столичного района Кесклинн приступила к поискам подходящей рождественской ели, которую в ноябре планируется установить на Ратушной площади в Старом городе, сообщает Rus ERR.
Поиски подходящего дерева, которое должно быть высотой не менее 15 метров, продлятся до 31 октября, передает пресс-служба районной управы.
Предполагается, что ель растет в доступном месте не более чем в 150 км от Таллинна.
Елка будет установлена на главной площади города 14 ноября, а после этого начнется подготовка к открытию рождественского рынка.
Рождественский рынок будет работать с 22 ноября по 27 декабря.
В прошлом году подходящую елку для Ратушной площади Таллинна нашли в волости Кийли.