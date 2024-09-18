ВИДЕО | Ми-ми-мишки! Лесная камера запечатлела большую медвежью семью

В конце лета у медведей начался период откорма, который длится до конца октября. В это время медведи накапливают большие жировые запасы. В это время они питаются преимущественно жирной и высокоуглеводной пищей, пишет Эстонский союз охотников.

Например, летом медведи питаются в основном животной пищей, например муравьями или мелкими млекопитающими. Осенью они также более активны в дневное время суток, поскольку им необходимо создать приличный запас жира на зиму. Основную часть их рациона составляют богатые энергией растительные продукты, такие как яблоки, ягоды или злаки. По возможности медведи также едят мед и личинки пчел, пишет Bio.

Медведи не спят всю зиму, а впадают в спячку. Это означает, что обмен веществ у медведя замедлен не так сильно, и в теплую погоду или при беспокойстве медведь может передвигаться и при необходимости найти новое место для отдыха, чего никогда не делают животные, спящие зимой. Во второй половине ноября медведь готовит берлогу, выкапывая яму в земле и складывая туда ветки деревьев, траву, мох и т.д., которые можно использовать для устройства берлоги. Период спячки длится с марта по апрель, а детеныши появляются чуть позже.