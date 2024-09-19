ФОТО | Удаленная работа закончена! Кейт Пентус-Розиманнус возвращается в Люксембург уже с двумя детьми

„Удалённая работа завершена. В Люксембурге завтра одного из тех, кто на фото, ждёт целый день обсуждений состояния финансов Европы, другого – новый детский сад, а третьего – насыщенный день, полный сна, еды и игр“, – написала Пентус-Розиманнус, делясь моментом с детьми из самолёта.

Недавно Пентус-Розиманнус сообщила в Instagram, какое имя они выбрали для второго ребёнка и почему. „У нашего радостного малыша на данный момент есть несколько прозвищ, но вскоре после его появления он получил своё настоящее имя – Микк Александр. Почему Микк Александр? Микк, потому что это красивое эстонское имя показалось нам идеально подходящим для нашего необычайно выразительного, проницательного и общительного малыша“, – написала она.

„В моей семье имя Микк впервые дали в 1710 году, и я горжусь тем, что могу передать это имя с богатой историей дальше“.

Александр, по её словам, звучит более интернационально, но на самом деле это имя также пришло из нескольких поколений её рода. „Это имя также символично – защитник. Учитывая, как твёрдо и громко наш сын умеет постоять за себя, нет сомнений, что в будущем он сможет убедительно защищать и других“.

Первый ребёнок Кейт и Райана, Ити Лоретта, родился в августе 2021 года.

На нынешнем президентском приёме стало известно, что Кейт и Райан ждут второго ребёнка. „В нашу семью скоро придёт ещё один малыш“, – сказала тогда Кеит. „Сейчас мы примерно на середине ожидания. Если всё пойдёт по плану, то в середине лета наша маленькая дочь Ити Лоретта станет старшей сестрой“.

Этой весной Кейт рассказала журналу Anne & Stiil больше о своей второй беременности. „Если ты спрашиваешь, был ли ребёнок запланирован или сам решил появиться, то и то, и другое“, – призналась она. „Мы с Райном пару раз обсуждали, как было бы здорово, если бы Ити не росла одна – чтобы у неё был кто-то, с кем можно было бы проказничать и находить поддержку при покорении вершин. У нас обоих остались светлые воспоминания о детстве, полном весёлой суеты (у Кеита два брата, у Райна брат и сестра)“.