19.09.2024, 16:00
ВИДЕО | Инцидент в Ласнамяэ: охранники силой вытолкали с моста молодого человека, пытавшегося проникнуть на съемочную площадку
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера на Лаагна, на мосту Саарепийга, произошел инцидент во время съемок голливудского фильма. Находившийся, по мнению очевидца, в состоянии алкогольного опьянения молодой человек попытался проникнуть на съемочную площадку и пройти через мост, несмотря на ограждения и предупреждения о закрытом доступе.
Его действия не остались незамеченными охраной. Трое сотрудников службы безопасности, обеспечивавших порядок на съемочной площадке, оперативно вмешались. Они силой вывели нарушителя с территории, не дав ему продолжить путь. По словам очевидцев, мужчина вёл себя довольно агрессивно и не реагировал на просьбы остановиться.
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