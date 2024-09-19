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19.09.2024, 16:00

ВИДЕО | Инцидент в Ласнамяэ: охранники силой вытолкали с моста молодого человека, пытавшегося проникнуть на съемочную площадку

 
Съемки фильма „Агентство“ в Ласнамяэ
Съемки фильма „Агентство“ в Ласнамяэ
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера на Лаагна, на мосту Саарепийга, произошел инцидент во время съемок голливудского фильма. Находившийся, по мнению очевидца, в состоянии алкогольного опьянения молодой человек попытался проникнуть на съемочную площадку и пройти через мост, несмотря на ограждения и предупреждения о закрытом доступе.

Его действия не остались незамеченными охраной. Трое сотрудников службы безопасности, обеспечивавших порядок на съемочной площадке, оперативно вмешались. Они силой вывели нарушителя с территории, не дав ему продолжить путь. По словам очевидцев, мужчина вёл себя довольно агрессивно и не реагировал на просьбы остановиться.

Этот инцидент не повлиял на ход съемок фильма, однако вызвал небольшое напряжение, повисшее в воздухе.

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