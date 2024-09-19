ВИДЕО | Инцидент в Ласнамяэ: охранники силой вытолкали с моста молодого человека, пытавшегося проникнуть на съемочную площадку

Вчера на Лаагна, на мосту Саарепийга, произошел инцидент во время съемок голливудского фильма. Находившийся, по мнению очевидца, в состоянии алкогольного опьянения молодой человек попытался проникнуть на съемочную площадку и пройти через мост, несмотря на ограждения и предупреждения о закрытом доступе.