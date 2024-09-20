Девочки берут верх: в Международный день девочек 60 девушек смогут стать „тенью“ женщин-лидеров Эстонии(1)
С 19 сентября начинается прием заявок на участие в Дне рабочей тени для девочек – девочки берут верх, #tüdrukudvõtavadüle. День тени, который объединит девочек и женщин-руководителей высшего звена, в Эстонии впервые пройдет в международный день девочек - 11 октября. Цель мероприятия – вдохновить девочек стремиться к руководящим должностям, привлечь внимание к проблеме „стеклянного потолка“ в управлении и разрушить гендерные стереотипы. К участию приглашаются ученицы 9 классов, гимназий и профессиональных училищ со всей страны. 60 девушек получат уникальную возможность стать на один день „тенью“ женщин-лидеров из разных сфер – от министров до руководителей частных компаний.
День тени для девочек организует Junior Achievement (JA) в партнерстве с Министерством экономики и коммуникаций и агентством Miltton New Nordics. JA проводит дни тени уже несколько десятилетий, а в этом году в дополнение к традиционному Дню тени впервые пройдет и мероприятие, посвященное исключительно девочкам.
„Согласно исследованию PISA, проведенному два года назад, 75% 15-летних девочек видят себя в будущем на руководящих должностях. Однако реальная ситуация на рынке труда совсем иная – женщины встречаются в высших эшелонах управления всё ещё слишком редко, – сказала исполнительный директор JA Eesti Керсти Лоор. – День тени для девочек помогает обратить внимание на эту проблему и разрушить гендерные стереотипы, давая девочкам возможность лично увидеть рабочий день руководителя“. Лоор добавила, что к инициативе присоединились более 60 женщин-лидеров из разных областей. „Мы получили много положительных отзывов, что свидетельствует о том, что и женщины-руководители высшего звена ощущают влияние стереотипов и готовы вдохновлять девочек личным примером“.
Важность таких примеров также подчеркнула и присоединившаяся к инициативе исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс. „Чем чаще мы видим женщин в роли руководителей, тем меньше видим в этом что-то необычное. Я участвую в Дне тени, потому что верю, что такие примеры и знакомство с особенностями работы руководителя помогают девочкам поверить в свои силы. Гендерные стереотипы важно осознавать, так мы можем их преодолеть. Стеклянный потолок можно пробить, если знаешь о его существовании и способна его увидеть. Об этом должны помнить не только девочки, но и мальчики“, – подчеркнула Метс.
По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Уллы Саар, представленность женщин на руководящих позициях в разных секторах существенно различается. Если в правительстве сейчас почти половина министров – женщины, а среди руководителей в госсекторе доля женщин выросла до 40%, то в руководстве многих организаций, имеющих большое экономическое и общественное значение, женщин мало. Например, в советах госкомпаний женщин 28%, а в биржевых предприятиях – всего 10%. „Женщины составляют половину общества, поэтому они должны быть на равных с мужчинами представлены в процессах принятия решений – от политики до предприятий. День тени для девочек не только привлекает внимание к гендерному равновесию в управлении, но и поддерживает амбиции девушек видеть себя в роли руководителя и воплощать их в жизнь“, – сказала Саар, которая также примет участие в мероприятии.
В Дне тени для девочек примет участие и доктор теплоэнергетики, исполнительный директор Inission Tallinn Нaдeждa Дементьева. Она рассказала о своем опыте работы в сфере, в которой исторически преобладают мужчины. „Когда я только начинала свою карьеру в сфере теплоэнергетики, женщин здесь почти не было. На сегодняшний день ситуация улучшилась – сейчас среди сотрудников примерно 20% женщин“, – отметила она. Дементьева, которая всегда работала на производствах, уверена, что у женщин есть все предпосылки и качества, необходимые для руководящих должностей: „Мой опыт показывает, что при достаточной мотивации, целеустремленности и умении получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, возможно все. Я призываю девочек пробовать себя – возможности есть, и нужно смело за них хвататься!“
Традиция проведения Дня рабочей тени была заложена JA Eesti весной 1998 года, когда ученики гимназии имени Якоба Вестхольма впервые на один день наблюдали за работой государственных служащих. Помимо этого выпускники JA Eesti, JA Alumni Estonia организуют мероприятие „Корона Дня тени“ (Töövarjupäeva Kroon), в рамках которого гимназисты могут стать тенью известных руководителей и специалистов.
День тени для девочек пройдет в международный день девочек, который отмечается 11 октября. Принять участие в нем смогут ученицы выпускного класса основной школы, гимназистки и учащиеся профессиональных училищ. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Для участия необходимо выбрать руководителя из списка, заполнить анкету подать заявку. Список женщин-руководителей и дополнительную информацию можно найти на сайте Дня тени для девочекhttps://www.jaalumni.ee/tudrukud#toovarjupaev