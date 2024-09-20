Девочки берут верх: в Международный день девочек 60 девушек смогут стать „тенью“ женщин-лидеров Эстонии

День тени для девочек организует Junior Achievement (JA) в партнерстве с Министерством экономики и коммуникаций и агентством Miltton New Nordics. JA проводит дни тени уже несколько десятилетий, а в этом году в дополнение к традиционному Дню тени впервые пройдет и мероприятие, посвященное исключительно девочкам.

„Согласно исследованию PISA, проведенному два года назад, 75% 15-летних девочек видят себя в будущем на руководящих должностях. Однако реальная ситуация на рынке труда совсем иная – женщины встречаются в высших эшелонах управления всё ещё слишком редко, – сказала исполнительный директор JA Eesti Керсти Лоор. – День тени для девочек помогает обратить внимание на эту проблему и разрушить гендерные стереотипы, давая девочкам возможность лично увидеть рабочий день руководителя“. Лоор добавила, что к инициативе присоединились более 60 женщин-лидеров из разных областей. „Мы получили много положительных отзывов, что свидетельствует о том, что и женщины-руководители высшего звена ощущают влияние стереотипов и готовы вдохновлять девочек личным примером“.

Важность таких примеров также подчеркнула и присоединившаяся к инициативе исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс. „Чем чаще мы видим женщин в роли руководителей, тем меньше видим в этом что-то необычное. Я участвую в Дне тени, потому что верю, что такие примеры и знакомство с особенностями работы руководителя помогают девочкам поверить в свои силы. Гендерные стереотипы важно осознавать, так мы можем их преодолеть. Стеклянный потолок можно пробить, если знаешь о его существовании и способна его увидеть. Об этом должны помнить не только девочки, но и мальчики“, – подчеркнула Метс.