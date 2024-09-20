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20.09.2024, 13:00

Отрекшаяся от престола королева Дании госпитализирована после падения в своем доме

 
Taani kuninganna Margrethe II
Taani kuninganna Margrethe II
ФОТО: Albert Nieboer | Scanpix

Королева Дании Маргрете II, которая потрясла страну, отрекшись от престола в начале этого года, была доставлена в больницу после падения в своем доме, сообщает Associated Press со ссылкой на датские СМИ. Сообщается, что она серьезно не пострадала.

84-летняя королева была госпитализирована поздно вечером в среду в университетскую больницу столицы Дании для наблюдения после падения в замке Фреденсборг к северу от Копенгагена, сообщили датским СМИ в королевском доме.

„В соответствии с обстоятельствами, королева чувствует себя хорошо, но на данный момент ее поместили под наблюдение“, - заявил глава отдела коммуникаций Лене Баллеби. Король Фредерик X, ее сын, сообщил журналистам, что разговаривал с ней и что „она в хороших руках“.

Источник: News.am

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