Отрекшаяся от престола королева Дании госпитализирована после падения в своем доме
Королева Дании Маргрете II, которая потрясла страну, отрекшись от престола в начале этого года, была доставлена в больницу после падения в своем доме, сообщает Associated Press со ссылкой на датские СМИ. Сообщается, что она серьезно не пострадала.
84-летняя королева была госпитализирована поздно вечером в среду в университетскую больницу столицы Дании для наблюдения после падения в замке Фреденсборг к северу от Копенгагена, сообщили датским СМИ в королевском доме.
„В соответствии с обстоятельствами, королева чувствует себя хорошо, но на данный момент ее поместили под наблюдение“, - заявил глава отдела коммуникаций Лене Баллеби. Король Фредерик X, ее сын, сообщил журналистам, что разговаривал с ней и что „она в хороших руках“.
Источник: News.am