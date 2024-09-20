Иди в лес! Завтра в рамках общереспубликанского Дня леса пройдет около 30 бесплатных мероприятий

„Это единственный день в году, когда все леса и предприятия Эстонии открыты для посетителей, и люди любого возраста могут безопасно с ними познакомиться. Воспользуйтесь возможностью, откройте для себя что-то новое и получите интересные и полезные знания о лесах Эстонии. Давайте вместе устроим отличный праздник леса“, — сказала главный организатор Дня леса Лийна Гросс.

В рамках дня можно, например, принять участие в традиционном Тридцать первом Дне леса и похода в Тырвааугу (Ярвамаа), посетить семейный день в центре отдыха Коткапеаса среди лесов Вырумаа, прогуляться по тропам культурного наследия Паралепа с лесником Юргеном Кузминым и научиться выживанию в лесу вместе с женской командой Naiskodukaitse в Ида-Вирумаа.

Особый интерес в этом году вызвала возможность посетить различные производства, лесопилки и заводы, чтобы познакомить их с важными для сельской жизни Эстонии предприятиями. Свои двери откроют Kohila Vineer в Рапламаа, Estonian Cell в Ляэне-Вирумаа, Graanul Invest в Валгамаа и Ярвамаа, фанерный завод ESTPLY в Йыгевамаа, заводы Palmako в Йыгевамаа и Тартумаа, лесопилка Viiratsi в Вильяндимаа и фанерный завод UPM-Kymmene в Отепя.

„День леса помогает людям ближе познакомиться с лесной отраслью. Это также дает возможность изучить новые навыки, получить знания о лесах и открыть для себя многообразие лесной жизни – будь то строительство скворечников, утренняя прогулка или даже медитация в лесу, ведь лес дарит отдых и телу, и душе“, - добавила директор Лесной школы Лууа Хаана Зуба-Рейнсалу.

И хотя на завтра обещают солнечную и теплую погоду, организаторы Дня леса рекомендуют гостям следить за прогнозом и одеваться по погоде. „Отправляясь в лес, важно быть внимательным и помнить, что в сентябре лесная жизнь все еще активна. Давайте беречь природу и места обитания диких животных! Рекомендуем надеть удобную обувь, многослойную одежду и взять с собой бутылку питьевой воды“, — советует Гросс. На многих мероприятиях гостей также ждет угощение.