Секс
22.09.2024, 09:13

Работница таллиннского секс-реалити шокировала подробностями своей личной жизни: „Ему нет 18-ти“

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Анита Парфирова в студии Delfi
Анита Парфирова в студии Delfi
ФОТО: Erakogu

В современном мире, когда выбор профессии может влиять на личные отношения, поддержка партнера становится особенно важной. В одном из эпизодов подкаста „Поехали ко мне“ гостья поделилась своей историей о том, как ее молодой человек относится к ее работе в сфере секс-контента и как их отношения прошли через сложные этапы. В ходе беседы выяснились такие подробности, которые определенно удивили ведущих подкаста.

В середине разговора, после вопроса о том, не хотели бы они вместе работать в сфере производства контента для взрослых, выяснилось, что парень Аниты…

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