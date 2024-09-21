На ETV+ стартовал новый тревел-проект „Трасса 66“(6)
В пятницу, 20 сентября, в эфире ETV+ состоялась премьера тревел-проекта „Трасса 66. Америка по обе стороны дороги“. Новая программа расскажет об истории самой известной автомагистрали Америки, простирающейся от Чикаго до побережья Тихого океана, а также о том, какой след она оставила в американской культуре.
Восемь штатов, более четырех тысяч километров. Трасса 66, или Route 66, известная как главная автомагистраль Америки, простирается от Чикаго до побережья Тихого океана. Эта трасса, которую называют матерью всех американских дорог, является самой культовой и выдающейся среди них. И хотя золотой век Route 66 длился всего около 25 лет, эта трасса оставила неизгладимый след в истории американской культуры. Построенная в первой четверти XX века, она вдохновила на создание множества песен, книг, фильмов и сериалов.
Города Чикаго, Сент‑Луис, Талса, Оклахома‑Сити, Санта‑Фе, Сан‑Бернардино, национальные парки „Окаменевший лес“ и Джошуа‑Три, Гранд‑Каньон, пустыни Мохаве и Пейнтед‑Дезерт, пирс Санта‑Моники, дамба Гувера, дом, где работал Авраам Линкольн, индейские резервации – это лишь малая часть значимых мест на этом пути.
Телезрители увидят придорожные аттракционы, автокинотеатры, самые большие в мире бутылку кетчупа, кресло-качалку и тотемный столб. Не останется без внимания и местная жизнь: узнаем больше о местной кухне, быте, окружающей природе, а также о других достопримечательностях. И, конечно же, не обойдется без встреч с местными жителями.
В первой серии телезрители увидят знаменитый ресторан, где предлагают жареную курицу и который на протяжении десятилетий бережно хранит один секретный рецепт. Ведущие проекта столкнутся с гигантскими рекламными фигурами, позвонят в сирену древнего пожарного автомобиля на старой заправке, побывают в школьном автобусе, переоборудованном под жилье и пройдут по следам Авраама Линкольна, закончив вечер в ярком свете неоновых вывесок.
В путешествие отправятся музыкант и научный журналист Мадис Аэсма, журналист Радио 4 Артур Аукон и рок-дива Лаура Притс.
„Нам очень повезло с командой. Во-первых, продюсерская работа была на высоте. Каждое утро мы собирались за завтраком и обсуждали, что нам предстоит сегодня снимать. У каждого была даже отдельная папка с информацией по тем объектам, которые нам будут попадаться на пути. Это заслуга нашего редактора и продюсера Херберта Мурда – человека, который обожает США и бывал там десятки раз. Ассистент Калев Куузик отвечал за то, чтобы обе машины, на которых мы передвигались, вовремя бы оказывались в правильном месте. Режиссер-оператор Вяйно Лайсаар – это вообще гений тревел‑журналистики, который умеет передать именно те эмоции, которые мы испытывали на протяжении всей поездки. Ну, и хотел бы также отметить моих коллег‑ведущих – Мадиса и Лауру, с которыми мы отлично сработались за эти три недели и с кем было здорово открывать для себя настоящую Америку“, – поделился Артур Аукон.
„Мне лично больше всего запомнились южные и западные штаты: Техас, Нью-Мексико, Аризона. Столько открытого пространства и бесконечных дорог я нигде не видел. Природа США поистине удивительна. Это, конечно же, Гранд‑Каньон, но и не только. Разноцветные пустыни, кактусы. Это меня поразило больше всего. Ну, и люди, безусловно. Очень доброжелательные и открытые, первыми идущие на контакт. Когда мы вечером приезжали в очередной маленький городок, то уже на утро все официанты знали, кто мы, откуда и чем занимаемся“, – добавил он.
Смотрите тревел-проект „Трасса 66. Америка по обе стороны дороги“ на ETV+ по пятницам в 20:30.
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