На ETV+ стартовал новый тревел-проект „Трасса 66“

Восемь штатов, более четырех тысяч километров. Трасса 66, или Route 66, известная как главная автомагистраль Америки, простирается от Чикаго до побережья Тихого океана. Эта трасса, которую называют матерью всех американских дорог, является самой культовой и выдающейся среди них. И хотя золотой век Route 66 длился всего около 25 лет, эта трасса оставила неизгладимый след в истории американской культуры. Построенная в первой четверти XX века, она вдохновила на создание множества песен, книг, фильмов и сериалов.

Города Чикаго, Сент‑Луис, Талса, Оклахома‑Сити, Санта‑Фе, Сан‑Бернардино, национальные парки „Окаменевший лес“ и Джошуа‑Три, Гранд‑Каньон, пустыни Мохаве и Пейнтед‑Дезерт, пирс Санта‑Моники, дамба Гувера, дом, где работал Авраам Линкольн, индейские резервации – это лишь малая часть значимых мест на этом пути.

Телезрители увидят придорожные аттракционы, автокинотеатры, самые большие в мире бутылку кетчупа, кресло-качалку и тотемный столб. Не останется без внимания и местная жизнь: узнаем больше о местной кухне, быте, окружающей природе, а также о других достопримечательностях. И, конечно же, не обойдется без встреч с местными жителями.

В первой серии телезрители увидят знаменитый ресторан, где предлагают жареную курицу и который на протяжении десятилетий бережно хранит один секретный рецепт. Ведущие проекта столкнутся с гигантскими рекламными фигурами, позвонят в сирену древнего пожарного автомобиля на старой заправке, побывают в школьном автобусе, переоборудованном под жилье и пройдут по следам Авраама Линкольна, закончив вечер в ярком свете неоновых вывесок.

В путешествие отправятся музыкант и научный журналист Мадис Аэсма, журналист Радио 4 Артур Аукон и рок-дива Лаура Притс.