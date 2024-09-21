В столичном парке Таммсааре проходит выставка о смелых людях

106 лет назад в Таллинне был опубликован Манифест независимости, положивший начало Эстонской Республике, в котором говорилось, что на этой земле, помимо эстонцев, должны хорошо жить и другие народы.

В наши дни понятие „быть эстонцем“ изменилось, и речь уже идет не только о факте рождения и принадлежности к определенному месту, уходящему корнями в глубь поколений.

Эстония, восстановившая свою независимость, свободна уже более 30 лет. Свобода открыла для нас мир, а нас – миру. Эстония остается национальным государством, при этом ее жители говорят более чем на 200 языках. На выставке слово предоставляется восьмерым представителями разных национальностей, корни которых далеки от Эстонии, однако по разным причинам они поселились здесь и теперь считают Эстонию своей родиной. Мнения этих людей определенно послужат для каждого источником вдохновения, возможностью для открытий и самоанализа. Человек в любом случае остается человеком.

Руководитель Эстонского исторического музея Яанус Рохумаа: „Я очень рад, что в сотрудничестве с Фондом интеграции появилась возможность познакомить широкую аудиторию с нашими новыми соотечественниками и их увлекательными судьбами. Я хотел бы поблагодарить всех участников проекта, которые доверили историческому музею свои глубоко личные истории“.

Год богатства культур — это тематический год, проводимый Министерством культуры и Фондом интеграции с целью подчеркнуть многообразие эстонских общин и культур народов, живущих в Эстонии.

Глава Фонда интеграции Дмитрий Московцев: „В Эстонии живут и всегда жили люди разных национальностей. Они вносят свой вклад в (независимое?) развитие нашей страны. В Год богатства культур мы стремимся замечать, ценить и беречь многообразие культур общин и народов в Эстонии, которое мы вместе с ними создаем“.

На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 216 различных национальностей.

С полными видеосюжетами можно ознакомиться на выставке „Я, эстонец! Выставка о смелых людях “ , которая открылась в Историческом музее, в здании конюшни замка Маарьямяэ.