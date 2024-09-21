Дмитрий Крымов - о русском языке в Латвии и безнадеге

Дмитрий Крымов: Это про трагизм, который сейчас происходит с людьми. Разными. Не обязательно - там, не обязательно - здесь. А вообще с людьми. Мы пытались это сделать, чтобы было и смешно тоже. Потому что жизнь - она очень странная: смех появляется даже в драматические, трагические моменты. Я вообще все время ставлю про свое состояние. В каком я состоянии сейчас нахожусь - про это и спектакль.

Для режиссера и команды это стало неожиданностью, но Дмитрий Крымов сказал, что понимает решение театра. В итоге предпоказ прошел не в центре Риги, как это планировалось, а на окраине города - на площадке LED Unit, которая обычно используется для кино- и видеосъемок и где проходили репетиции „Записок“. О спектакле и о своей „новой жизни“ Дмитрий Крымов рассказал в интервью DW.

Свое решение театр официально объяснил тем, что „при аренде помещения для гостевого спектакля „Записки сумасшедших“ не было должным образом учтено символическое и моральное значение этого мероприятия в контексте российской агрессии против Украины“. „Сцена Национального театра не является подходящим местом для гостевых спектаклей на русском языке в то время, когда Россия и кровавый режим Путина продолжают войну в Украине“, - считают в Латвийском национальном театре.

Премьера спектакля „Записки сумасшедших“, поставленного Крымовым на русском языке, должна была пройти на одной из главных сцен Риги: в Латвийском национальном театре. Однако уже после начала продажи билетов театр неожиданно расторг договор, а также ввел мораторий на все гостевые русскоязычные постановки.

Максим Суханов - с игрушечными танками. Чулпан Хаматова - в костюме божьей коровки. Они - герои новой постановки режиссера Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ о россиянах. Об артистах, художниках и обо всех тех, кто вынужден заново изобретать себя в изгнании после начала войны России против Украины. Как пришлось изобретать себя заново и самому Крымову.

Почему весь мир ставит эти пьесы „про себя“? Их смотрят не только доктора, не только писатели и не только актрисы. Также и Шекспир - наверное, он лучше представлял себе принцев, дожей, волшебников на необитаемых островах. Он про них писал. Но сейчас, и это уже давно началось, стараются делать „про нас“. Если ставят „Гамлета“ - это про нас. А иначе не имеет смысла про принцев ставить. Еще Станиславский говорил, что не надо ставить про принцев, надо про себя: я - в обстоятельствах принца. А это я - в обстоятельствах этой жуткой атмосферы.

Дмитрий Крымов - о русском языке за пределами России

- Это ваша первая постановка на русском языке после отъезда из России. И именно из-за языка у спектакля возникли проблемы. Какова была ваша реакция?

- Саркастически-юмористическая. Я старался так к этому относиться. Я понимаю, почему они приняли такое решение. Я пригласил на предпоказ и директора театра, и актёров Национального театра, с которыми я там работал. Это чудесные люди, но обстоятельства по-разному складываются, и люди по-разному на эти обстоятельства реагируют.

- Подошла ли для вас новая площадка, которая находится на окраине Риги?

- Мне на этой площадке очень нравится. В первый же день ко мне подошла хозяйка этой площадки и говорит: „Спасибо, что вы здесь. Для нас это большая честь“. Я как-то сразу с облегчением выдохнул. Теперь это - дом. Давайте его обустроим, чтобы было видно и слышно. Буфет здесь уже есть.

- Можно ли расценивать этот шаг как опасный прецедент, потому что это было связано именно с языком постановки, а не с вопросами к вам как к режиссеру?

- Конечно, потому что он рассчитан на вражду. А любой шаг, рассчитанный на вражду, - опасный. Потому что вражда ведет только к вражде. Я почему так стараюсь все на юмор свести… Чтобы не продолжать эту цепочку! Я хочу ее разорвать.

- При этом, наверное, почти треть населения Латвии говорит на русском языке.