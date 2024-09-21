В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Накануне парламент Грузии принял закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“ и трансгендерного перехода(2)
В Тбилиси 18 сентября в своем доме была убита трансгендерная модель Кесария Абрамидзе, пишет Meduza со сслылкой на грузинский канал „Рустави 2“.
На следующий день, 19 сентября, полиция Грузии отчиталась о задержании подозреваемого. Это мужчина 1998 года рождения, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
По версии полиции, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Ему грозит пожизненное заключение.
Абрамидзе — одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.
Парламент Грузии 17 сентября принял закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“. Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Помимо этого, запрещено распространение информации, направленной на „популяризацию ЛГБТ“.