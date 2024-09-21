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21.09.2024, 15:16

В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Накануне парламент Грузии принял закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“ и трансгендерного перехода

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ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube

В Тбилиси 18 сентября в своем доме была убита трансгендерная модель Кесария Абрамидзе, пишет Meduza со сслылкой на грузинский канал „Рустави 2“.

На следующий день, 19 сентября, полиция Грузии отчиталась о задержании подозреваемого. Это мужчина 1998 года рождения, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По версии полиции, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Ему грозит пожизненное заключение.

Абрамидзе — одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.

Парламент Грузии 17 сентября принял закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“. Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Помимо этого, запрещено распространение информации, направленной на „популяризацию ЛГБТ“.

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