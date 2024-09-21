ФОТО | Новые произведения уличного искусства в столичном районе Пыхья-Таллинн

„В рамках весенней кампании уличного искусства был проведен конкурс, на который можно было подать эскизы работ для уже подобранных локаций. Муралы были созданы в течение лета“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур. По словам Таммур, цель кампании — призвать молодых художников делать городское пространство красочнее и интереснее, создавая легальные граффити. „Так мы вдохновляем молодежь и создаем красоту“, — добавила старейшина.

В 2024 году новый облик получило четыре объекта:

— На стене по адресу Роху, 31а художники Sodacats и Ya$h создали произведение под названием „Джаз Роху“. Поддержку в его создании оказал музыкант Рейго Ахвен.

— На внешней стене парка Каламая по адресу Кунгла, 61 Лийна Лембер нарисовала „Цветковые растения“ — произведение, знакомящее с эстонской природой.

— Художники MintyShrimp, Darius Cloud и SodaCats создали мурал „Ночной свет“, который дополняет произведение, созданное на стенах соседнего дома в прошлом году.

— Стену по адресу Пухангу, 61е украшает „Учебная стена Пяэсупеса“, созданная Марис Морель.