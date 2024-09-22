ФОТО | Икона, дива и символ кино: Софи Лорен - 90

Вскоре за пределами Италии тоже начали замечать восходящую звезду. В конце 1950-х Софи отправилась в Голливуд по приглашению студии Paramount и подписала контракт на пять фильмов. Её партнёрами на экране стали величайшие звёзды того времени: Кэри Грант, Фрэнк Синатра, Джон Уэйн и Марлон Брандо. Впрочем, адаптация к Голливуду далась Лорен нелегко. Она не говорила по-английски и сталкивалась с непониманием культурных различий. „Голливуд — это сказка, если ты это понимаешь, тебе не будет больно“, — однажды сказал ей Кэри Грант, с которым у неё был роман на съёмках фильма „Гордость и страсть“ (1957).

Первые шаги в кино Лорен делала в массовке. Настоящий успех пришёл к ней после знакомства с Витторио Де Сикой. В 1954 году она сыграла в его фильме „Золото Неаполя“, что стало переломным моментом в её карьере. Лорен проявила себя как актриса с редким сочетанием комического таланта и драматического мастерства, что помогло ей стать звездой национального уровня.

Несмотря на нищету, София всегда привлекала внимание своей внешностью. В подростковом возрасте она начала участвовать в конкурсах красоты, и в 15 лет на одном из таких конкурсов её заметил кинопродюсер Карло Понти. Именно он сыграл ключевую роль в её жизни, как личной, так и профессиональной. Понти был старше Софии на 22 года, и вскоре между ними завязались романтические отношения, хотя поначалу он стал для неё скорее наставником. Под его руководством София, сменившая имя на Софи Лазарро, начала свою актёрскую карьеру.

Ситуация усугубилась во время Второй мировой войны. Голод и лишения стали неотъемлемой частью жизни будущей звезды. Чтобы прокормить своих детей, Ромильда Виллани нередко прибегала к отчаянным мерам — однажды ей пришлось зачерпнуть воду из автомобильного радиатора, чтобы напоить дочерей. Маленькая София находила утешение в кинотеатрах Поццуоли, где она мечтала стать такой же великой актрисой, как её кумиры Рита Хейворт и Грета Гарбо. Однако война оставила свои шрамы не только в её памяти — осколок от бомбы однажды попал ей в подбородок, оставив след на всю жизнь.

София Констанца Бриджида Виллани Шиколоне, будущая Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме, но её детство прошло в городе Поццуоли недалеко от Неаполя. Отец Софии, Риккардо Шиколоне, оставил семью, когда она была ещё младенцем, и мать, Ромильда Виллани, вместе с двумя дочерьми жила в бедности. Дом бабушки и дедушки, где они все обитали, был ветхим, и София делила спальню с матерью и ещё восьмью родственниками.

Однако сердце Лорен всегда принадлежало Италии, и она не стремилась стать „голливудской дивой“. „Я всегда старалась играть женщин с сильным характером“, — говорила она. Её роли в Голливуде были разноплановыми, но именно в итальянском кино она раскрылась в полной мере. Возвращение в Европу принесло Лорен мировую славу: в 1960 году она снова работала с Витторио Де Сикой в фильме „Чочара“. Её роль Чезиры, матери, которая пытается защитить свою дочь во время Второй мировой войны, принесла ей „Оскар“ за лучшую женскую роль. Это было историческое событие, так как Лорен стала первой актрисой, получившей премию за роль, сыгранную не на английском языке.

Личная жизнь Лорен также была насыщенной. Её отношения с Карло Понти часто подвергались критике, поскольку на момент их знакомства он был женат. В те годы разводы в Италии были запрещены, и паре пришлось пожениться тайно в Мексике в 1957 году. Лишь в 1966 году они смогли оформить брак официально. Софи всегда говорила, что семья для неё важнее всего. После рождения первого сына, Карло Понти-младшего, она на время приостановила свою карьеру, но вскоре вернулась на экран.

Одним из самых близких людей в её профессиональной жизни стал Марчелло Мастроянни. Вместе они сыграли в 14 фильмах, и их экранный дуэт стал легендарным. Среди самых известных картин с их участием — „Брак по-итальянски“, „Вчера, сегодня, завтра“ и „Необычный день“. Лорен всегда говорила, что на съёмочной площадке с Мастроянни она никогда не чувствовала себя на работе: их дружба была искренней и глубокой. Они поддерживали друг друга в трудные времена, и Лорен даже называла его своим самым близким партнёром.

С возрастом Лорен не утратила своего статуса кинодивы. В 1980-х и 1990-х годах она всё реже появлялась на экране, предпочитая выбирать роли, которые подчёркивали её уже сложившийся образ. Одной из последних значимых работ стала роль в фильме „Девять“ (2009), где она сыграла мать героя Дэниела Дэй-Льюиса. Однако Софи продолжала оставаться активной и за пределами киноиндустрии. В 2006 году она стала самой возрастной моделью календаря Pirelli, а спустя десять лет снялась в рекламе духов Dolce & Gabbana.

В последние годы Лорен снова вернулась к активным съёмкам благодаря своему сыну, режиссёру Эдоардо Понти. В фильме „Вся жизнь впереди“ (2020) она сыграла мадам Розу, женщину с трудной судьбой, пережившую Холокост. Картина стала хитом на платформе Netflix и ещё раз подтвердила, что Софи Лорен по-прежнему обладает уникальным талантом.

Сегодня, в свои 90 лет, Софи Лорен остаётся символом элегантности, силы и стойкости. Её карьера — это пример того, как талант, трудолюбие и преданность своему делу могут привести к мировому признанию. Софи Лорен не просто актриса — она икона, олицетворение Золотого века кино. Её история — это вдохновение для миллионов людей по всему миру, и её вклад в мировую культуру неоценим.