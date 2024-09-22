Рэпера Шона „Дидди“ Комбса обвинили в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией

На предварительном заседании суда в Нью-Йорке 54-летний Комбс отверг предъявленные обвинения, и судья Робин Тафронски отказала ему в освобождении под залог. Прокуроры заявили, что он с высокой вероятностью может скрыться.

В 14-страничном обвинительном заключении против Шона „Дидди“ Комбса подробно описывается, как утверждается, созданная им сложная „империя“ секс-торговли, пишет Русская служба BBC.

Комбсу предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию. В обвинительном заключении также утверждается, что Комбс нападал на женщин, „нанося им удары, волоча, бросая [в них] предметы и пиная их“.

Предполагаемые преступления охватывают десятилетия, и прокуроры утверждают, что Комбс угрожал жертвам применением силы, нанесением финансового и карьерного ущерба. Прокуроры утверждают, что для совершения преступлений он опирался на „сотрудников, ресурсы“ и влияние своей бизнес-империи.

В обвинительном заключении говорится о необходимости конфисковать все активы Комбса — любое имущество, фонды или компании, контролируемые и управляемые рэпером.

Кто такой Комбс?

Комбс, известный также под псевдонимами Паффи, Пафф Дэдди, Пи Дидди, Лав и Брат Лав, является одним из самых успешных рэп-магнатов.

Он рэпер, продюсер, предприниматель, руководитель звукозаписывающей компании, основавший в 1993 году лейбл Bad Boy Records, пишет Русская служба BBC.

Он — влиятельная фигура в рэп-индустрии, ему приписывают открытие таких артистов, как Ашер, Мэри Дж. Блайдж и Фейт Эванс.

Комбс был партнером и продюсером Notorious BIG, который был застрелен в 1997 году.

Его бизнес-интересы не ограничивались пределами музыки — например, он заключал контракты с представителями модной индустрии и был послом бренда водки Ciroc.