Дрезденская принцесса прошла пешком от Мексики до Канады

За два месяца до начала очередного предрождественского сезона в столице Саксонии Дрездене представили новую принцессу знаменитых на весь мир здешних рождественских кексов или штолленов - Dresdener Christstollen.

Как сообщает информационное агентство dpa, в течение ближайшего года эти почетные обязанности будет исполнять 22-летня Лорна Пренцель (Lorna Prenzel) - будущий пекарь, завершающая свое обучение этой специальности. В общей сложности в календаре новой принцессы значится около полусотни мероприятий.

Ежегодно в Дрездене и соседних городах Саксонии выпекают около пяти миллионов дрезденских штолленов, которые продают в Германии и экспортируют в 80 стран мираФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Дрезденский рождественский рынок - старейший в Германии

Главным событием предстоящего сезона станет Праздник дрезденского штоллена (Dresdner Stollenfest) седьмого декабря, который в этом году отметит свое 30-летие.

Согласно традиции, подробнее про которую можно узнать из фотогалереи в конце этого сообщения, специально для этого праздника местные пекари готовят гигантский кекс, который продают по частям для благотворительных целей. Кекс-великан 1994 года весил 2,7 тонны, самый тяжелый на 20-летний юбилей праздника - более 4,2 тонны.

Дрезденский рождественский рынок (Dresdner Striezelmarkt) считается старейшим в Германии. Первое письменное упоминание этой ярмарки датировано 1434 годом, то есть 590 лет назад. Нынешний Штрицельмаркт открывается 27 ноября и будет работать до 24 декабря.

Новая принцесса штолленов позирует прессе на фоне дрезденского храма Фрауэнкирхе - главного архитектурного символа этого городаФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Выбор профессии между Мексикой и Канадой

В Германии существует давняя традиция выбирать королев и принцесс - винных, яблочных, луковичных и прочих. Они участвуют в разного рода рекламных кампаниях и мероприятиях, которые проводят региональные или земельные объединения производителей этих продуктов.