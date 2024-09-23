ФОТО | Ресторан Chicago 1933 весело и помпезно отметил день рождения. Смотрите, как это было

На протяжении многих лет ресторан Chicago 1933 дарил своим клиентам исключительные развлечения, сочетая лучшую культуру питания и качественную живую музыку. День рождения ресторана прошел оживленно и эмоционально, что свидетельствует о том, что заведение по-прежнему является любимым местом отдыха жителей и гостей Таллинна.

„Мы очень рады быть частью культурной жизни Таллинна и всегда предлагаем нашим посетителям что-то особенное“, - сказал представитель ресторана. „Для нас это было вдохновляющее путешествие, но на этом они не заканчиваются — мы продолжим предлагать новые захватывающие программы, чтобы сделать каждый визит в Chicago 1933 незабываемым“.

Ресторан Chicago 1933 известен своей разнообразной и насыщенной развлекательной программой, каждую неделю предлагая всевозможные театральные вечера, концерты и праздничные ужины. Программа доступна семь дней в неделю, что позволяет каждому гостю найти себе занятие по душе, будь то спокойный вечер или грандиозное торжество.