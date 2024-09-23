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23.09.2024, 08:00

ФОТО | Ресторан Chicago 1933 весело и помпезно отметил день рождения. Смотрите, как это было

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На прошлой неделе ресторан Chicago 1933 отпраздновал свой день рождения веселой вечеринкой, публику развлекала группа Legend.

На протяжении многих лет ресторан Chicago 1933 дарил своим клиентам исключительные развлечения, сочетая лучшую культуру питания и качественную живую музыку. День рождения ресторана прошел оживленно и эмоционально, что свидетельствует о том, что заведение по-прежнему является любимым местом отдыха жителей и гостей Таллинна.

„Мы очень рады быть частью культурной жизни Таллинна и всегда предлагаем нашим посетителям что-то особенное“, - сказал представитель ресторана. „Для нас это было вдохновляющее путешествие, но на этом они не заканчиваются — мы продолжим предлагать новые захватывающие программы, чтобы сделать каждый визит в Chicago 1933 незабываемым“.

Ресторан Chicago 1933 известен своей разнообразной и насыщенной развлекательной программой, каждую неделю предлагая всевозможные театральные вечера, концерты и праздничные ужины. Программа доступна семь дней в неделю, что позволяет каждому гостю найти себе занятие по душе, будь то спокойный вечер или грандиозное торжество.

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