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24.09.2024, 10:00

Мировая элита будущего. Какие планы на этот мир у учеников одной из самых престижных школ мира?

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Life
2028522053
2028522053
ФОТО: Quality Stock Arts | Shutterstock

Дети богатых родителей нередко становятся героями популярных сериалов, однако в реальности их перспективы и амбиции чаще всего скрыты от общественности. Хотя именно они завтра станут теми, кто будет определять политическое и экономическое развитие. Кто они? Чего хотят? Что думают о геополитике, будущем и богатстве?

В надежде узнать чуть больше о жизни будущих миллионеров исследователи Карен Лилли и Клэр Максвелл брали интервью у учеников одной из самых дорогих школ в мире — плата за обучение в этом заведении составляет 120 тысяч швейцарских франков (около 125 тысяч евро) в год.

Первый этап исследования занял 15 месяцев: учеников известной швейцарской школы спрашивали об их прошлом, отношении к учебе и планах на будущее. Пять лет спустя те же участники рассказали о произошедших переменах, повседневной жизни и амбициях. К тому моменту большинство из студентов уже окончили учебу в университете и начинали собственную карьеру.

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