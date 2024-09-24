Мировая элита будущего. Какие планы на этот мир у учеников одной из самых престижных школ мира?

Дети богатых родителей нередко становятся героями популярных сериалов, однако в реальности их перспективы и амбиции чаще всего скрыты от общественности. Хотя именно они завтра станут теми, кто будет определять политическое и экономическое развитие. Кто они? Чего хотят? Что думают о геополитике, будущем и богатстве?