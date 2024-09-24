24.09.2024, 10:00
Мировая элита будущего. Какие планы на этот мир у учеников одной из самых престижных школ мира?(1)
ФОТО: | Shutterstock
Дети богатых родителей нередко становятся героями популярных сериалов, однако в реальности их перспективы и амбиции чаще всего скрыты от общественности. Хотя именно они завтра станут теми, кто будет определять политическое и экономическое развитие. Кто они? Чего хотят? Что думают о геополитике, будущем и богатстве?
В надежде узнать чуть больше о жизни будущих миллионеров исследователи Карен Лилли и Клэр Максвелл брали интервью у учеников одной из самых дорогих школ в мире — плата за обучение в этом заведении составляет 120 тысяч швейцарских франков (около 125 тысяч евро) в год.
Уже заказано?