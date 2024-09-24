Дмитрий Петренко: Русскому театру Эстонии нужно больше местного контента

„У нас очень много целей, которые мы только начали как-то осуществлять. Но у меня появилось какое-то осознание, что это нужно многим людям здесь. И нашим зрителям, и руководству театра, и, наверное, даже в первую очередь артистам, которые хотят жить в театре, работать в театре. Я не случайно так оговорился - „жить“. Для многих это правда жизнь. Чтобы это было интересно и с пользой“, - рассказал художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко.

„Для меня любая постановка всегда очень значимая. Я думаю, что нет таких режиссеров, у кого есть какие-то, не знаю, проходные спектакли что ли. Все равно мы каждый спектакль делаем как последний. Мне очень хочется, чтобы наш театр все больше и больше как-то был на культурной карте Эстонии. А это невозможно сделать без, грубо говоря, местного контента. По-моему, это очень нормально, что мы создаем работы о себе, о своем зрителе, о своих артистах, о наших родителях, о нашем будущем, о нашем прошлом и настоящем“, - подчеркнул Петренко.

„Мы ничего не можем изменить. Мы не можем изменить ход событий мировых, не можем повлиять на мнение людей. Но можем напомнить людям о тех базовых ценностях, которые сегодня очень важны. Это доброта, это прощение, это любовь, это принятие, это терпимость“, - отметил Петренко.