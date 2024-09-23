Впервые в Эстонии! Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт(3)
Готовься, Таллинн! 9 июня 2025 года в рамках своего концертного тура на Таллиннском певческом поле выступит мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк. Подстегнутый выходом альбома „Everything I Thought It Was“, Тимберлейк после пятилетнего перерыва снова выходит на сцену и впервые приедет в Эстонию. Это событие не захочет пропустить ни один эстонский меломан!
Родившийся в городе Мемфис, штат Теннесси, Тимберлейк большую часть своей жизни окружен повышенным вниманием. Его артистические способности обнаружились довольно рано, когда он участвовал в популярных местных телепередачах Star Search и The Mickey Mouse Club, деля сцену с такими будущими звездами, как Бритни Спирс и Кристина Агилера. Настоящий его взлет на музыкальный небосклон произошел в конце 1990-х годов в составе бой-бенда `N SYNC, продавшего свыше 70 миллионов пластинок и оставившего после себя серьезный след в поп-культуре.
Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом „Justified“ (2002) подарил миру такие невероятные хиты как „Cry Me a River“ и „Rock Your Body“ – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием „FutureSex/LoveSounds“ (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты „SexyBack“, „My Love“ и „What Goes Around...Comes Around“ до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.
Но интересы Тимберлейка не ограничиваются лишь музыкой, он также снялся в ряде фильмов, среди которых „Социальная сеть“, „Секс-гуру“ и „Время“. Помимо кино, Тимберлейка можно видеть и на голубых экранах – четыре премии „Эмми“ он получил за легендарное участие в телепередаче „Saturday Night Live“. Также его голосом говорит Цветан во франшизе DreamWorks „Тролли“. Его песня „Can Stop the Feeling!“ стала всемирным хитом, взлетев на вершины хит-парадов в самых разных странах и удостоившись номинации на „Оскар“ за лучший оригинальный трек.
Джастин Тимберлейк с большим успехом вернулся на музыкальную сцену в 2024 году после пятилетнего перерыва. Его новый, шестой по счету, студийный альбом „Everything I Thought I Was“ состоит из 18 новых песен, среди которых такие уже ставшие хитами синглы, как „Selfish“ и „No Angels“. Альбом быстро вознесся не вершины чартов, повторив успех предыдущих пластинок. Тур „The Forget Tomorrow World Tour“ подарит свежие плоды творчества музыканта фанатам в более чем 50 городах по всему миру.
Фанатов, которые придут на таллиннский концерт, ожидают энергичные выступления, душевные баллады и присущие Тимберлейку харизма и обаяние. Концерт, в который войдут как зажигательные танцевальные хиты вроде „FutureSex/LoveSounds“, так и проникновеннее баллады вроде „Man of the Woods“, подарит зрителям незабываемые эмоции.
Не упустите возможность собственными глазами увидеть Джастина Тимберлейка в Эстонии – 9 июня 2025 года на Таллиннском певческом поле! Это событие обещает стать одним из наиболее знаковых в 2025 году. Билеты станут доступны для покупки членами концертного клуба Live Nation в среду, 25 сентября, в 10:00 часов. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi стартует в 10:00 часов 27 сентября.