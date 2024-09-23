Впервые в Эстонии! Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт

Родившийся в городе Мемфис, штат Теннесси, Тимберлейк большую часть своей жизни окружен повышенным вниманием. Его артистические способности обнаружились довольно рано, когда он участвовал в популярных местных телепередачах Star Search и The Mickey Mouse Club, деля сцену с такими будущими звездами, как Бритни Спирс и Кристина Агилера. Настоящий его взлет на музыкальный небосклон произошел в конце 1990-х годов в составе бой-бенда `N SYNC, продавшего свыше 70 миллионов пластинок и оставившего после себя серьезный след в поп-культуре.

Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом „Justified“ (2002) подарил миру такие невероятные хиты как „Cry Me a River“ и „Rock Your Body“ – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием „FutureSex/LoveSounds“ (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты „SexyBack“, „My Love“ и „What Goes Around...Comes Around“ до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.

Но интересы Тимберлейка не ограничиваются лишь музыкой, он также снялся в ряде фильмов, среди которых „Социальная сеть“, „Секс-гуру“ и „Время“. Помимо кино, Тимберлейка можно видеть и на голубых экранах – четыре премии „Эмми“ он получил за легендарное участие в телепередаче „Saturday Night Live“. Также его голосом говорит Цветан во франшизе DreamWorks „Тролли“. Его песня „Can Stop the Feeling!“ стала всемирным хитом, взлетев на вершины хит-парадов в самых разных странах и удостоившись номинации на „Оскар“ за лучший оригинальный трек.