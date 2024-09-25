В субботу в Пыхья-Таллинне снова состоится Яблочный фестиваль

Яблочный фестиваль в центре Arsenal проводится уже седьмой год подряд, и уже завоевал популярность у жителей столичного района Пыхья-Таллинн. В этом году ярмарочная зона будет располагаться на парковке со стороны улицы Тёэстузе. Во время фестиваля десятки местных хуторов представят десятки сортов яблок, мед, мясные продукты и многое другое. Помимо яблок, на фестивале можно будет приобрести, например, гурмэ-картофель, свежий сок, причудский лук и многое другое.

Среди крупных производителей яблок на фестивале будут представлены такие хутора, как Rebase talu из Ярвамаа, Aakre aed из Валгамаа, а также Raudale talu из Йыгевамаа. На ярмарке будут представлены исключительно местные небольшие производители.

Яблочный фестиваль пройдет в субботу, 28 сентября, с 11:00 до 15:00 на парковке торгового центра Arsenal со стороны улицы Тёэстузе. Если товаров будет достаточно, прилавки останутся открытыми и дольше.

В прошлые годы Яблочный фестиваль посещало в среднем 8000 человек, главным организатором мероприятия является торговый центр Arsenal.

Больше информации можно найти на сайте www.arsenalkeskus.ee .