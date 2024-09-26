ЦЕНЫ ВЗВИНТИЛИ | „88% вариантов жилья недоступны“. На время концертов Imagine Dragons и Джастина Тимберлейка в Таллинне уже практически не осталось отелей

Мы изучили доступные варианты жилья на Booking.com на даты со 2 по 4 июня 2025 года на концерт Imagine Dragons, и c 9 на 10 июня на время концерта Джастина Тимберлейка, и обнаружили, что 88% предложений уже забронированы.

Дефицит жилья и рост цен

Большинство отелей в центре города, а также бюджетные варианты, такие как хостелы и апартаменты, уже распроданы. Те немногие объекты, которые еще остаются на Booking, существенно подняли цены. Например, стоимость обычного номера в отелях, где обычно цена колеблется в районе 70-80 евро, сейчас превышает 150-200 евро за ночь. Цены на апартаменты также выросли до 180-220 евро за ночь, что заметно выше среднего уровня для Таллинна.

Так, например, Park Inn by Radisson Central Tallinn просит за ночь 218 евро, хотя обычная стоимость номер примерно 74 евро, а Radisson Blu Hotel Olümpia за стандартный номер запрашивает уже 310 евро, но в обычный день стоимость ночи 120 евро.

Airbnb как альтернатива

Сервис Airbnb остается возможностью для тех, кто ищет варианты размещения. Однако, как и на Booking, количество свободных квартир сокращается. Многие хозяева предлагают арендовать как отдельные квартиры, так и комнаты, но важно забронировать жилье заранее, так как ближе к дате концерта свободных вариантов наверняка не останется.

Что делать, если жилье найти сложно?