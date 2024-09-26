ЦЕНЫ ВЗВИНТИЛИ | „88% вариантов жилья недоступны“. На время концертов Imagine Dragons и Джастина Тимберлейка в Таллинне уже практически не осталось отелей(2)
В июне 2025 года в Таллинне пройдут одни из самых ожидаемых музыкальных событий — концерты всемирно известной группы Imagine Dragons и нового короля мировой поп-музыки Джастина Тимберлейка. Шоу состоятся 3 и 9 июня на Певческом поле, знаковой концертной площадке города, и это привлечет в Таллинн тысячи поклонников со всего мира. Спрос на билеты настолько велик, что это уже сильно повлияло на туристическую инфраструктуру.
Мы изучили доступные варианты жилья на Booking.com на даты со 2 по 4 июня 2025 года на концерт Imagine Dragons, и c 9 на 10 июня на время концерта Джастина Тимберлейка, и обнаружили, что 88% предложений уже забронированы.
Дефицит жилья и рост цен
Большинство отелей в центре города, а также бюджетные варианты, такие как хостелы и апартаменты, уже распроданы. Те немногие объекты, которые еще остаются на Booking, существенно подняли цены. Например, стоимость обычного номера в отелях, где обычно цена колеблется в районе 70-80 евро, сейчас превышает 150-200 евро за ночь. Цены на апартаменты также выросли до 180-220 евро за ночь, что заметно выше среднего уровня для Таллинна.
Так, например, Park Inn by Radisson Central Tallinn просит за ночь 218 евро, хотя обычная стоимость номер примерно 74 евро, а Radisson Blu Hotel Olümpia за стандартный номер запрашивает уже 310 евро, но в обычный день стоимость ночи 120 евро.
Airbnb как альтернатива
Сервис Airbnb остается возможностью для тех, кто ищет варианты размещения. Однако, как и на Booking, количество свободных квартир сокращается. Многие хозяева предлагают арендовать как отдельные квартиры, так и комнаты, но важно забронировать жилье заранее, так как ближе к дате концерта свободных вариантов наверняка не останется.
Что делать, если жилье найти сложно?
Не откладывайте бронирование. Каждый день количество свободных мест уменьшается, и чем ближе концерт, тем труднее будет найти подходящий вариант.
Ищите жилье в пригородах. Если вы не против тратить немного времени на дорогу, жилье за пределами Таллинна может быть более доступным и менее дорогим. Однако, стоит учесть, что концерт закончится поздно. Хотя, как правило, в такие дни массовых мероприятий, горуправа добавляет дополнительные загородные рейсы или увеличивает часы работы общественного транспорта.
Пользуйтесь разными платформами. Booking, Airbnb, Agoda и Expedia — всё это площадки, которые помогут увеличить шансы на нахождение свободного жилья.
Планируйте совместное проживание. Если вы едете с друзьями, аренда больших квартир или домов может оказаться более экономичным вариантом.
Не забывайте о Couchsurfing. Возможно, кто-то из местных жителей захочет вас приютить и составить компанию на концерте.