Старая, добрая дискотека: легендарные таллиннские диджеи Милованов и Караблёв представляют новую вечеринку „Седая ночь“

Встречайте грандиозное возвращение культовых диджеев Эстонии — Максима Милованова и Дениса Караблёва — которые стали легендами клубной сцены Таллинна в конце 90-х и начале 2000-х годов. Именно они были первыми, кто организовал русские вечеринки в столице Эстонии, и именно их музыка заставляла танцполы вибрировать в ритме ярких хитов того времени. Теперь, спустя годы, они вновь возвращаются с новой яркой ретро-вечеринкой под названием „Седая Ночь“, которая состоится 5 октября в ночном клубе Helitehas.

Почему стоит посетить „Седую Ночь“?

Это больше, чем просто ретро-вечеринка — это ночь, которая объединит поколения, вспоминая лучшие моменты прошлых десятилетий. В течение всей ночи гости будут наслаждаться хитами прошлых лет в окружении друзей, знакомых и единомышленников. Лучшие бармены Таллинна удивят яркими коктейлями, создавая атмосферу праздника и веселья.

А для тех, кто хочет особого комфорта и эксклюзивного опыта, предлагается VIP-билет. С этим билетом вы сможете избежать очередей, попасть в клуб через отдельный вход и наслаждаться праздником с вип-балкона, откуда открывается лучший вид на сцену и танцпол. Также доступ к отдельному бару и гардеробу сделают ваше пребывание ещё более комфортным.

Детали мероприятия

Дата: 5 октября

Место: Ночной клуб Helitehas, Таллинн

Стоимость билетов:

Обычный билет: 20 евро

VIP-билет: 40 евро (с доступом в отдельную VIP-зону, отдельный вход и бар) Билеты можно приобрести уже сейчас.