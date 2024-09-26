ФОТО | На продовольственной ярмарке в Unibet Arena можно было наесться и напиться на славу. Что интересного там предлагали?

На этой ярмарке можно было попробовать абсолютно все, что можно представить себе в мире еды и напитков. От холодных и горячих напитков, включая алкогольные и безалкогольные варианты, до разнообразных горячих блюд, закусок, свежих пицц и ароматной выпечки. Беспокойный желудок был в восторге от многообразия вкусов и ароматов, представленных на этой гастрономической выставке.

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Перед посетителями этой ярмарки стоял сложный выбор, ведь попробовать все было просто нереально - на месте собралось около 130 представителей из различных продовольственных компаний. Однако, чего точно удалось добиться благодаря богатому ассортименту - удовлетворить свои вкусовые предпочтения. Продовольственная ярмарка в Таллинне продолжает свою традицию радовать гурманов и ценителей кулинарных изысков, укрепляя позиции Эстонии на гастрономической арене.

Вот несколько интересных вкусностей, которые можно было попробовать на ярмарке!

Сухофруктами мало кого удивишь, а как насчет сушеной питайи - драконьего фрукта? Яркий цвет и необычный вкус - впечатление приятное.

Ликер со вкусом авокадо - необычного вкуса и цвета. Непременно заслуживает того, чтобы его попробовать.

Пало санто, лабданум, ветивер? Нет, это не парфюм. Новая серия кордиалов от Monin с необычными ароматами придаст изюминку коктейлям или моктейлям. Найти их можно в Gemoss.

В сети магазинов Promo Cash&Carry, которая планирует расширяться как в Таллинне, так и за его пределами, можно найти отличный японский джин Ukiyo с соответствующими вкусами - цветов сакуры и цитруса юзу.

Протеиновое мороженое без добавленного сахара было особенно популярным на ярмарке и его почти разобрали. Самое интересное, что на вкус его не отличить от обычного. Так зачем тогда есть продукт, где в разы больше сахара? Полезное мороженое можно найти в Stockmann.