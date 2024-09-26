ФОТО | На продовольственной ярмарке в Unibet Arena можно было наесться и напиться на славу. Что интересного там предлагали?(1)
25-26 сентября в Unibet Arena в Таллинне проходит продовольственная ярмарка, которая стала настоящим кулинарным праздником для тысяч посетителей. Внушительная выставка собрала под своими крышами самых известных представителей продовольственной отрасли как из Эстонии, так и из-за рубежа.
На этой ярмарке можно было попробовать абсолютно все, что можно представить себе в мире еды и напитков. От холодных и горячих напитков, включая алкогольные и безалкогольные варианты, до разнообразных горячих блюд, закусок, свежих пицц и ароматной выпечки. Беспокойный желудок был в восторге от многообразия вкусов и ароматов, представленных на этой гастрономической выставке.
Перед посетителями этой ярмарки стоял сложный выбор, ведь попробовать все было просто нереально - на месте собралось около 130 представителей из различных продовольственных компаний. Однако, чего точно удалось добиться благодаря богатому ассортименту - удовлетворить свои вкусовые предпочтения. Продовольственная ярмарка в Таллинне продолжает свою традицию радовать гурманов и ценителей кулинарных изысков, укрепляя позиции Эстонии на гастрономической арене.
Вот несколько интересных вкусностей, которые можно было попробовать на ярмарке!
Сухофруктами мало кого удивишь, а как насчет сушеной питайи - драконьего фрукта? Яркий цвет и необычный вкус - впечатление приятное.
Ликер со вкусом авокадо - необычного вкуса и цвета. Непременно заслуживает того, чтобы его попробовать.
Пало санто, лабданум, ветивер? Нет, это не парфюм. Новая серия кордиалов от Monin с необычными ароматами придаст изюминку коктейлям или моктейлям. Найти их можно в Gemoss.
В сети магазинов Promo Cash&Carry, которая планирует расширяться как в Таллинне, так и за его пределами, можно найти отличный японский джин Ukiyo с соответствующими вкусами - цветов сакуры и цитруса юзу.
Протеиновое мороженое без добавленного сахара было особенно популярным на ярмарке и его почти разобрали. Самое интересное, что на вкус его не отличить от обычного. Так зачем тогда есть продукт, где в разы больше сахара? Полезное мороженое можно найти в Stockmann.
Atla Distillery выпускает среди прочего крепкого алкоголя также различные виды самогона: на пиве, яблочный, со специями. На вопрос, почему на этикетке надпись на русском, представитель эстонской винокурни ответил: „А почему нет? Самогон же!“
Вот такой лимонад c необычным конопляным вкусом предлагает эстонский бренд Punch Сlub. Его можно пить как отдельно, так и смешивать с алкоголем.
Эти лонгдринки от латвийской компании Bar Hopper еще не продаются в Эстонии, но скоро их, возможно, можно будет купить и у нас. Они отличаются тем, что в них нет добавленного сахара, а процент алкоголя почти не чувствуется.
Украинские игристые и вина заслуживают внимания. Тут есть что-то как для любителей классики, так и для любителей чего-то послаще.