Фестиваль Toidunautleja: 9 ресторанов в Таллинне, где можно пообедать дешевле обычного(1)
Популярный среди таллиннцев (и не только) ресторанный фестиваль Toidunautleja снова пройдет по всей Эстонии с 4-го по 13-е октября. Это прекрасная возможность попробовать разные блюда в ресторанах по более низкой цене, пишет GLOSS.ee.
Все заведения будут предлагать комплексные меню из двух и трех перемен блюд, а также меню для веганов. В среднем обеды из двух блюд стоят 20 евро, а ужины из трех блюд — 33 евро. Тем не менее, мы нашли несколько ресторанов, которые предлагают обеды в пределах 15-19 евро.
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7ÜRTI
Обед из двух перемен блюд за 15 евро: рисовые шарики с подосиновиками, трюфелем и картофельным пюре; татаки из тунца с овощами.
Loft ja Ürdid
Обед из двух перемен блюд за 16 евро: морская симфония, запеченная в духовке(гигантские креветки/филе лосося/голубые мидии/филе трески) с куркумо-сырной корочкой; котлета из оленины с каперсами, вялеными помидорами, шпинатно-жемчужно-картофельным пюре и соусом из красного вина.
Kagerou RAMEN HOUSE
Обед из двух перемен блюд за 15,90 евро: креветки в темпуре или гёдза с курицей, овощами и мясом; маленький рамен с курицей, тофу и креветками или донбури (поке-боул) с курицей или тофу.
Vana Toomas
Обед из двух перемен блюд за 16 евро: перепел из хутора Ярвеотса с глазированной морковью, чечевицей и куриным соусом или ризотто со свеклой; кама-крем с облепихой-мельбой.
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