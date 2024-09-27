Фестиваль Toidunautleja: 9 ресторанов в Таллинне, где можно пообедать дешевле обычного

Все заведения будут предлагать комплексные меню из двух и трех перемен блюд, а также меню для веганов. В среднем обеды из двух блюд стоят 20 евро, а ужины из трех блюд — 33 евро. Тем не менее, мы нашли несколько ресторанов, которые предлагают обеды в пределах 15-19 евро.

Все остальные предложения смотрите ЗДЕСЬ.

7ÜRTI

Обед из двух перемен блюд за 15 евро: рисовые шарики с подосиновиками, трюфелем и картофельным пюре; татаки из тунца с овощами.

Loft ja Ürdid

Обед из двух перемен блюд за 16 евро: морская симфония, запеченная в духовке(гигантские креветки/филе лосося/голубые мидии/филе трески) с куркумо-сырной корочкой; котлета из оленины с каперсами, вялеными помидорами, шпинатно-жемчужно-картофельным пюре и соусом из красного вина.

Kagerou RAMEN HOUSE

Обед из двух перемен блюд за 15,90 евро: креветки в темпуре или гёдза с курицей, овощами и мясом; маленький рамен с курицей, тофу и креветками или донбури (поке-боул) с курицей или тофу.

Vana Toomas

Обед из двух перемен блюд за 16 евро: перепел из хутора Ярвеотса с глазированной морковью, чечевицей и куриным соусом или ризотто со свеклой; кама-крем с облепихой-мельбой.

Читайте полный список на GLOSS.ee.