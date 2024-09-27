Крупнейшая Facebook-группа „Таллиннцы“ осталась без присмотра. Аккаунт Олега Беседина взломали мошенники

После того, как под комментариями публикаций в крупнейшей Facebook-группе „Таллиннцы“ начали появляться призывы присоединиться ко второй группе, а количество новых постов резко сократилось, возникли вопросы о возможных проблемах. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты RusDelfi связались с администратором группы Олегом Бесединым, который прокомментировал происходящее.

„Мой личный аккаунт взломали мошенники, и я сейчас пытаюсь с техподдержкой решить этот вопрос. Группы все работают. К тому же, мошенники через мой бизнес-кабинет назаказывали какой-то рекламы непонятной в Instagram. И немаленькая сумма денег снялась. Я попытался зайти через других людей, у кого есть доступ в фейсбук. Они говорят, что IP-код этих мошенников из Вьетнама. Мне трудно сказать, кто это. Мне от фейсбука пришло сообщение: мы временно заблокировали ваш аккаунт. Ваш аккаунт фейсбук переведён в немой режим, поскольку ваш аккаунт Instragram нарушает наши правила“, – рассказал Беседин.

„Instagram у меня уничтожила полиция безопасности еще полтора года назад. Я новый открыл, но у меня там только одна публикация, поэтому у меня не было никакакого резона заказывать на инстаграм какую-либо рекламу. Мало того, после этого эти мошенники вышли сами со мной на связь и предложили за деньги мне этот аккаунт вернуть. Причем общались от имени якобы Meta. Они сделали в Watsapp значок Meta, замаскировались, и начали писать, как будто они – техподдержка facebook. И начали вымогать деньги у меня. Суммы запрашивали разные, колебались от 280 евро до 310. Фейсбук у меня снял автоматически 420 евро: два перевода по 210 евро за рекламу, которую мошенники заказали“, – описал ситуацию Олег.