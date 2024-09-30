„Война заставила нас покинуть родную страну, но дала возможность начать жизнь с чистого листа“: в Таллинне открывается магазин блюд ручной работы

Инициаторами MultiCook являются две Татьяны, у одной из которых за плечами более 25 лет работы в пищевой промышленности, а у другой – более 30 лет опыта в бизнесе и финансах. Вместе они запустили концепцию, которая делает акцент на высоком качестве ингредиентов, отсутствии консервантов и добавок, а также на удобстве для людей с активным ритмом жизни.

„Мы хотели предложить не просто замороженные продукты, а блюда, которые сохраняют вкус и качество домашней кухни. Наша миссия – показать людям, что быстрая еда может быть здоровой и полезной. Война заставила нас покинуть родную страну, но она также дала нам возможность начать жизнь с чистого листа и создать что-то особенное здесь, в Таллинне“, – делится Татьяна Крышталь, одна из основательниц MultiCook.

MultiCook - известный бренд в Украине и в Европе с более чем 950 магазинами не только в Украине, а также в разных странах мира. Бренд известен высоким качеством продукции. Все блюда сбалансированы по жирам, белкам и углеводам, что делает их полезными, вкусными и доступными покупателям с любыми диетическими предпочтениями.

Открытие магазина состоится 3 октября 2024 года по адресу Nõmme tee 3, Таллинн, с 12:00 до 19:00. В программе мероприятия – бесплатная дегустация блюд, розыгрыш призов, скидки и много других сюрпризов.

Детали мероприятия на странице в Facebook.