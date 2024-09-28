Лауреатом награды Балтийской ассамблеи в области литературы стал Рейн Рауд
Награда Балтийской ассамблеи (БА) в области литературы была присуждена эстонскому писателю и поэту Рейну Рауду за его роман „Katkurong“.
Вышедший в 2023 году роман „Katkurong“ Рейна Рауда красочно описывает судьбу фельдшера Якоба Сарапика, в начале 20-го века направленного в Маньчжурию ликвидировать последствия эпидемии чумы, а позже работающего в Таллиннской центральной тюрьме. Председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Тимо Суслов положительно высказался о том, что Рауд, в прошлом году представивший на конкурс другой свой роман, в этом году наконец-то сумел завоевать награду. „Кай Аарлейд, предыдущий лауреат награды БА в области литературы из Эстонии, сказала, что в эстонской литературе со времен Яана Кросса мало романистов, сравнимых с Рейном Раудом, способных создавать характеры с присущим ему мастерством, поддерживать хитросплетение повествования или описывать события таким ярким, но в то же время ясным языком – не говоря уже об эрудиции, которая проглядывает в каждом предложении. Я рад, что мы можем ознакомить с творчеством Рейна Рауда и читателей из Латвии и Литвы“, – сказал он.
Награду Балтийской ассамблеи в области искусства получил кинорежиссер из Латвии Давис Симанис, чей вышедший в этом году фильм „Молчание Марии“ повествует о знаковых событиях в истории Балтийских стран и нашел признание и на Берлинском кинофестивале. Награду в области науки получил литовский ученый Лимас Купчинскас за выдающийся вклад в исследование болезней пищеварительного тракта и печени и инновации в их лечении.
От Эстонии на награду в области искусства номинировалась художник-живописец Кристи Конг, а на награду в области науки – вновь профессор медиа-исследований Тартуского университета Андра Сийбак, которая посвятила свою научную работу последних пяти лет изучению возможностей и рисков, связанных с применением новых цифровых технологий.
Награда включает в себя денежную премию, свидетельство и статуэтку, которые каждый год вручаются во время сессии Балтийской ассамблеи. В этом году церемония награждения пройдет в Вильнюсе, 18 октября, во время 43-й сессии Балтийской ассамблеи. В жюри (фотографии: Балтийская ассамблея) вошли художники и эксперты из Литвы, Латвии и Эстонии: Вано Аллсалу, Карл Мартин Синиярв, Рагне Кыутс Клемм, Доната Митайте, Рамуте Рахлевичюте, Вальдемарас Разумас, Ева Колмане, Эдите Тишхейзере и Валдис Муктупавелс.