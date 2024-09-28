Лауреатом награды Балтийской ассамблеи в области литературы стал Рейн Рауд

Вышедший в 2023 году роман „Katkurong“ Рейна Рауда красочно описывает судьбу фельдшера Якоба Сарапика, в начале 20-го века направленного в Маньчжурию ликвидировать последствия эпидемии чумы, а позже работающего в Таллиннской центральной тюрьме. Председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Тимо Суслов положительно высказался о том, что Рауд, в прошлом году представивший на конкурс другой свой роман, в этом году наконец-то сумел завоевать награду. „Кай Аарлейд, предыдущий лауреат награды БА в области литературы из Эстонии, сказала, что в эстонской литературе со времен Яана Кросса мало романистов, сравнимых с Рейном Раудом, способных создавать характеры с присущим ему мастерством, поддерживать хитросплетение повествования или описывать события таким ярким, но в то же время ясным языком – не говоря уже об эрудиции, которая проглядывает в каждом предложении. Я рад, что мы можем ознакомить с творчеством Рейна Рауда и читателей из Латвии и Литвы“, – сказал он.