Художник и иконописец Владимир Аншон: "Мы все ожидаем духовного преображения“

Когда переступаешь порог студии Владимира Аншона, будто попадаешь в другой мир. Живописные портреты, графика и коллажи, иконописные работы, театральные макеты, старинные фотографии, афиши и элементы декораций к спектаклям и просто чудные вещицы – „маленький музей“, как говорит сам художник.

Прошлый год выдался для него насыщенным – 35-летний юбилей творческой деятельности, три персональные выставки, завершение знаковых проектов.

Об истоках

– Насколько я знаю, ваши корни – в Эстонии, хотя родились вы в России?

– Да, дед по материнской линии – из Эстонии. У меня с Прибалтикой очень многое связано. В пику тем, кто говорит: „А есть ли у них право здесь жить?“ Потому что мои предки жили в Эстляндской, Курляндской и Виленской губерниях еще с конца XVIII века, а то, что я родился в Нижнем Новом городе – это просто результат перипетий, в которые попали многие вследствие Столыпинских реформ, войн и связанных с ними катаклизмов. Но планеты возвращаются на свои орбиты. И судьбы в руках Божьих, а не в руках людей.

В Эстонии я родился как духовный человек. Этим я благодарен стране. Я вернулся к своим истокам. Корни – не в форме одежды, в национальных рубахах и цвете вышивки, это что-то более глубокое.

– Почему вы не остались работать в Петербурге, ведь вас приглашали известные театры?

– Это важный момент выбора. Вообще человек всегда и существует в выборе, и формируется, и растет. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в этом.

Если я расскажу о причинах, почему я все-таки склонился к Таллинну, многие бы покрутили пальцем у виска. Ведь мечта каждого художника, кто учился в Петербурге, – остаться в этом городе.

Иногда события надо читать как знаки. Помню, был в Эстонии проездом, и меня пригласили поехать в Пюхтицкий монастырь. Приехали. Сажают меня за стол рядом со священниками. Угощают – стол обильный, красивый. И вкусно все.