Климатические активисты снова облили супом картины Ван Гога в Лондоне(2)
Участники движения Just Stop Oil („Просто остановите нефть“) облили супом две картины Винсента ван Гога в Лондоне. Это произошло спустя несколько часов после того, как еще двое активистов были приговорены за такую же акцию к тюремному заключению, сообщает Русская служба BBC.
Трое активистов Just Stop Oil плеснули супом в две картины из серии „Подсолнухи“ (1888 и 1889 годов) на выставке „Поэты и влюбленные“ в Национальной галерее в центре Лондона.
В галерее сообщили, что эксперты уже исследовали картины и заключили, что повреждений они не получили, сообщает Русская служба BBC.
Ранее в пятницу две активистки Just Stop Oil — 23-летняя Фиби Пламмер и 22-летняя Анна Холланд — были приговорены к двум годам и 20 месяцам тюремного заключения за то, что в октябре 2022 года вылили суп на „Подсолнухи“, написанные в 1888 году.
В видеоролике, опубликованном Just Stop Oil в соцсети X (бывший твиттер), активисты говорят разгневанной толпе: „Есть люди, которые сидят в тюрьме за то, что требовали прекратить добычу нефти и газа, и это теперь является государственной политикой. Будущие поколения будут считать, что эти узники совести находились на правильной стороне истории“.
На видео слышно, как посетители выставки кричали активистам „Нет!“ и „Не делайте этого!“.
Как сообщил пресс-секретарь Национальной галереи, трое активистов вошли в зал с „Подсолнухами“ около 14:30 (16:30 мск).
Сейчас они задержаны по подозрению в нанесении ущерба, сообщили в Лондонской полиции.
Это уже третий случай за последние годы, когда целью акции протеста Just Stop Oil выбирают произведение искусства из Национальной галереи Лондона, сообщает Русская служба BBC.
В июле 2022 года двое активистов приклеили себя к картине Джона Констебля „Телега для сена“ (1821).