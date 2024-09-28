Почему Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительных организаций в Англии и Уэльсе?

Британской супермодели Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительных организаций в Англии и Уэльсе в течение пяти лет после того, как основанная ею почти два десятилетия назад благотворительная организация по борьбе с бедностью была признана в четверг „плохо управляемой“ и „неадекватно финансово управляемой“.

После трехлетнего расследования финансовой деятельности Fashion For Relief Комиссия по благотворительности, которая регистрирует и регулирует благотворительные организации в Англии и Уэльсе, заявила, что обнаружила „многочисленные случаи неправомерного поведения и/или неправильного управления“, и что только 8,5% всех расходов благотворительной организации были направлены на благотворительные гранты за шестилетний период с 2016 года.

Например, по данным регулятора, благотворительные средства в размере тысяч фунтов стерлингов были использованы для оплаты проживания в роскошном отеле в Каннах для Кэмпбелл, а также спа-процедур, обслуживания номеров и даже сигарет.

Регулятор потребовал объяснений от попечителей, но заявил, что не было представлено никаких доказательств, подтверждающих их объяснение, что расходы на гостиницу обычно покрываются донорами благотворительной организации, поэтому они не обходятся благотворительной организации дорого.

54-летняя Кэмпбелл заявила, что она „крайне обеспокоена“ выводами регулятора и что в настоящее время проводится расследование с ее стороны.

„Я не контролировала свою благотворительную организацию, а передала управление в руки законного работодателя“, - сказала она. „Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что и как, но все, что я делаю, и каждый пенни, который я когда-либо собирала, идет на благотворительность“.