Почему Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительных организаций в Англии и Уэльсе?
Супермодель Наоми Кэмбелл основала организацию Fashion For Relief в 2005 году для борьбы с бедностью. Однако расследование показало, что лишь небольшая часть общих расходов благотворительной организации шла на благие цели, пишет Euronews.
Британской супермодели Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительных организаций в Англии и Уэльсе в течение пяти лет после того, как основанная ею почти два десятилетия назад благотворительная организация по борьбе с бедностью была признана в четверг „плохо управляемой“ и „неадекватно финансово управляемой“.
После трехлетнего расследования финансовой деятельности Fashion For Relief Комиссия по благотворительности, которая регистрирует и регулирует благотворительные организации в Англии и Уэльсе, заявила, что обнаружила „многочисленные случаи неправомерного поведения и/или неправильного управления“, и что только 8,5% всех расходов благотворительной организации были направлены на благотворительные гранты за шестилетний период с 2016 года.
Например, по данным регулятора, благотворительные средства в размере тысяч фунтов стерлингов были использованы для оплаты проживания в роскошном отеле в Каннах для Кэмпбелл, а также спа-процедур, обслуживания номеров и даже сигарет.
Регулятор потребовал объяснений от попечителей, но заявил, что не было представлено никаких доказательств, подтверждающих их объяснение, что расходы на гостиницу обычно покрываются донорами благотворительной организации, поэтому они не обходятся благотворительной организации дорого.
54-летняя Кэмпбелл заявила, что она „крайне обеспокоена“ выводами регулятора и что в настоящее время проводится расследование с ее стороны.
„Я не контролировала свою благотворительную организацию, а передала управление в руки законного работодателя“, - сказала она. „Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что и как, но все, что я делаю, и каждый пенни, который я когда-либо собирала, идет на благотворительность“.
Комиссия, которая регистрирует и регулирует благотворительные организации в Англии и Уэльсе, также установила, что коллега попечителя Бьянка Хеллмич получила около 290 000 фунтов стерлингов (347 600 евро) несанкционированных средств за консультационные услуги, что было нарушением устава благотворительной организации. Она была дисквалифицирована в качестве попечителя на девять лет. Другой попечитель, Вероника Чоу, была лишена права занимать должность на четыре года.
„По закону попечители обязаны принимать решения, отвечающие интересам благотворительной организации, и соблюдать свои юридические обязанности и ответственность“, - сказал Тим Хопкинс, заместитель директора по специальным расследованиям и стандартам. „Наше расследование показало, что попечители этой благотворительной организации не справились с этой задачей, в результате чего мы приняли решение об их дисквалификации“.
Благотворительная организация, основанная в 2005 году после урагана „Катрина“ в Новом Орлеане, была распущена и исключена из реестра благотворительных организаций в начале этого года. На своем сайте, который по-прежнему активен, благотворительная организация сообщила, что представила модные инициативы и проекты в Нью-Йорке, Лондоне, Каннах, Москве, Мумбаи и Дар-эс-Саламе, собрав более 15 миллионов долларов (около 13,4 миллиона евро) на благие цели по всему миру.
Благотворительная организация была создана с целью объединить индустрию моды для борьбы с бедностью и развития здравоохранения и образования, предоставляя гранты другим организациям и выделяя средства на борьбу с глобальными катастрофами.
Комиссия заявила, что около 344 000 фунтов стерлингов (412 300 евро) были возвращены и еще 98 000 фунтов стерлингов (117 000 евро) благотворительных средств были защищены. Эти средства были использованы для пожертвований двум другим благотворительным организациям и погашения невыполненных обязательств.