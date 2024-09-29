В Украине погиб бывший артист Клайпедского музыкального театра

„К сожалению, с войны возвращаются не все…“ - пишет Клайпедский государственный музыкальный театр. На своей странице в Facebook театр писал, что весной 2022 года вскоре после начала войны в Украине, Колбасинский вернулся на родину, чтобы защищать ее и своих близких.

Артист сказал, что если бы он остался спокойно жить в Клайпеде со своей девушкой, потерял бы достоинство и человечность.

„Я должен вернуться в мою страну и защищать ее от оккупантов. Это мой долг перед Родиной, близкими, которые там остались. Но не скрою, это решение было сложным“, – сказал он перед отъездом.