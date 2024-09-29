У Земли вскоре появится „вторая луна“, говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца
Этой осенью ученые обещают нам космический сюрприз: на днях у Земли должен появиться второй естественный спутник — хоть и совсем крошечный: всего порядка 10 метров в диаметре, пишет Русская служба BBC.
Именно такой размер имеет астероид, путь которого пролегает так близко от нашей планеты (конечно, по космическим меркам), что при приближении к Земле он будет захвачен ее гравитационным полем и изменит свою траекторию, на несколько недель превратившись в еще один естественный земной спутник.
В таком качестве сопровождать нашу планету астероид будет около двух месяцев — почти до самого конца ноября.
Примерно 25 числа он вновь вырвется из крепких объятий земной гравитации — и продолжит свой путь уже независимо от нашей планеты, пишет Русская служба BBC.
Увы, разглядеть вторую луну невооруженным глазом будет невозможно: слишком уж она мала. Для этого потребуется профессиональный телескоп.
Астероид, получивший у астрономов официальный код 2024 PT5, прилетел из пояса Арджуна — исполинского астероидного облака, состоящего из межпланетных камней и булыжников самых разных размеров и форм, причем их общая орбита весьма напоминает земную.
Иногда отдельные астероиды проходят к Земле особенно близко — на расстоянии не больше 5 млн км.
Первой новый астероид заметила система НАСА Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) — это произошло еще 7 августа. Наблюдая за приближающимся небесным телом, ученые быстро рассчитали дальнейшую траекторию астероида, опубликовав свои выводы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.
Если проведенные астрономами подсчеты верны, то движется астероид с относительно небольшой скоростью — около 3,5 тыс. км/ч, — а следовательно гравитационное поле Земли может оказать на него влияние, достаточное для его временного захвата в ловушку.
Таким образом, начиная уже с ближайших выходных, этот небольшой астероид станет нашим спутником, и будет сопровождать нашу планету в этом качестве почти два месяца — примерно до 25 ноября.
„Полного оборота вокруг нашей планеты он не совершит, — поясняет ведущая астрономического подкаста Би-би-си Awesome Astronomy Дженнифер Миллард. — Просто его орбита будет слегка подкручена нашей планетой, но после этого астероид продолжит свое увлекательное путешествие уже вновь самостоятельно“.
Не первая „мини-луна“
В длину астероид составляет порядка 10 м, что абсолютно несопоставимо с привычной нам земной Луной, диаметр которой чуть не дотягивает до 3500 км, пишет Русская служба BBC.
Из-за своего размера и относительно невзрачного вида (состоит астероид из тусклой породы), разглядеть его с Земли будет невозможно — не поможет ни бинокль, ни даже любительский телескоп.
„Профессиональные телескопы его засечь смогут, — уверяет Дженифер Миллард. — Так что в интернете обязательно будет множество замечательных фотографий этой маленькой точки, с огромной скоростью проносящейся мимо звезд“.
Мини-луны неоднократно замечали и ранее, а немало других, вероятнее всего, остались для астрономов незамеченными. Некоторые из зафиксированных астероидов уже даже возвращались с повторным визитом: первый раз астероид 2022 NX1 стал „мини-луной“ в 1981 г., а потом снова — уже в 2022 г.
Так что, даже если увидеть вторую луну вам так и не удастся, не переживайте. По прогнозам ученых, 2024 PT5 также еще вернется на орбиту Земли и довольно скоро — уже в 2055 году.
„Это подчеркивает, насколько оживленной является наша Солнечная система и как много в ней еще покрыто мраком тайны, ведь этот астероид был открыт только в этом году“, — уверена Миллард.
„Наверняка есть десятки, а то и сотни тысяч объектов, обнаружить которые еще только предстоит, поэтому так важно вести постоянные наблюдения за ночным небом, чтобы все эти объекты можно было разглядеть“, — заканчивает она.