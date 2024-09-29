У Земли вскоре появится „вторая луна“, говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца

Именно такой размер имеет астероид, путь которого пролегает так близко от нашей планеты (конечно, по космическим меркам), что при приближении к Земле он будет захвачен ее гравитационным полем и изменит свою траекторию, на несколько недель превратившись в еще один естественный земной спутник.

В таком качестве сопровождать нашу планету астероид будет около двух месяцев — почти до самого конца ноября.

Примерно 25 числа он вновь вырвется из крепких объятий земной гравитации — и продолжит свой путь уже независимо от нашей планеты, пишет Русская служба BBC.

Увы, разглядеть вторую луну невооруженным глазом будет невозможно: слишком уж она мала. Для этого потребуется профессиональный телескоп.

Астероид, получивший у астрономов официальный код 2024 PT5, прилетел из пояса Арджуна — исполинского астероидного облака, состоящего из межпланетных камней и булыжников самых разных размеров и форм, причем их общая орбита весьма напоминает земную.

Иногда отдельные астероиды проходят к Земле особенно близко — на расстоянии не больше 5 млн км.

Первой новый астероид заметила система НАСА Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) — это произошло еще 7 августа. Наблюдая за приближающимся небесным телом, ученые быстро рассчитали дальнейшую траекторию астероида, опубликовав свои выводы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Если проведенные астрономами подсчеты верны, то движется астероид с относительно небольшой скоростью — около 3,5 тыс. км/ч, — а следовательно гравитационное поле Земли может оказать на него влияние, достаточное для его временного захвата в ловушку.

Таким образом, начиная уже с ближайших выходных, этот небольшой астероид станет нашим спутником, и будет сопровождать нашу планету в этом качестве почти два месяца — примерно до 25 ноября.