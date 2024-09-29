Не пропустите! На Штромке состоится красочная осенняя ярмарка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, торговцы предложат на ярмарке широкий ассортимент продукции. Можно будет запастись на зиму картофелем, мёдом, луком, грибами, клюквой и чесноком. „Безусловно, будут представлены местные хуторские продукты, а рыбаки предложат свой улов. Кроме того, можно будет купить сезонную одежду, украшения и разнообразные изделия ручной работы. На ярмарке также будут работать точки питания и различные аттракционы для детей“, — добавила Таммур.