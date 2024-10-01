В США скончался Крис Кристофферсон — легенда кантри-музыки

„С тяжелым сердцем сообщаем новость о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома на Гавайях, — говорится в заявлении семьи. — Спасибо за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем“.

Кристофферсон, родившийся в Техасе 22 июня 1936 года, известен такими хитами, как Sunday Mornin’ Comin’ Down, Me And Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night и другими, пишет Русская служба BBC.

Он выступал сольно в течение десятилетий, а в середине 1980-х сформировал супергруппу The Highwaymen с Джонни Кэшем, Вэйлоном Дженнингсом и Вилли Нельсоном.

Кристофферсон также появлялся на большом экране и снялся вместе с Барброй Стрейзанд в фильме „Звезда родилась“, который вышел в 1976 году и стал римейком одноименной картины 1937 года. За эту роль он получил „Золотой глобус“.

Музыкант также стал обладателем трех статуэток „Грэмми“ — в 1972, 1974 и 1975 годах, а в 2004 году стал членом Зала славы кантри-музыки.

В заявлении семьи Кристофферсон описывается как „пацифист, революционер, актер, суперзвезда, секс-символ и примерный семьянин“.

У музыканта остались жена Лиза, восемь детей и семь внуков.