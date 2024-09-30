На другом краю земли: эстонское пиво бренда Saku обнаружено в Японии!
Продукты и бренды Сакуского пивоваренного завода известны почти каждому жителю Эстонии. Поскольку внутренний рынок уже некоторое время не демонстрирует тенденций роста, на протяжении многих лет Сакуский пивзавод активно развивает экспорт. После закрытия основного экспортного рынка в России компания сосредоточилась на новых рынках, и в этом году к экспортным направлениям добавились Мальта, Румыния и Япония с населением 125 миллионов человек.
Основные экспортные рынки Сакуского пивоваренного завода находятся в основном в окружающих Балтийское море странах, а также в крупных странах Европы. В течение многих лет Saku экспортирует свою продукцию в Исландию, Германию, на Кипр, в Грецию, Испанию, Словакию, Объединенные Арабские Эмираты, а также в такие дальние страны, как Китай и Австралия. Крупнейшими экспортными рынками для завода являются Польша, Германия, Испания, Финляндия и Исландия.
В этом году новыми рынками стали Мальта и Румыния, а также островное государство Япония с населением около 125 миллионов человек.
„Наше сотрудничество с Японией началось с состоявшейся прошлой весной выставки Foodex Japan 2023. Именно эта выставка стала отправной точкой для сотрудничества с японской торговой сетью, которой принадлежит более 1000 магазинов по всей стране. Хочу выразить огромную благодарность Целевому фонду предпринимательства и инноваций (EIS), Союзу пищевых производителей Эстонии, Эстонской сельскохозяйственно-торговой палате и Эстонской торгово-промышленной палате, благодаря которым мы – как и другие эстонские компании – смогли участвовать в международных выставках и деловых визитах“, - описал начало сотрудничества руководитель по экспорту Сакуского пивоваренного завода Маргус Масинг.
По словам Масинга, японскому партнеру очень понравился хмелевой вкус пива Saku и упаковка продукции. Японский рынок жестко регулируется, и выход на него занимает много времени. „Для выхода на японский рынок недостаточно просто иметь хороший продукт. Необходимо, чтобы их высоким требованиям соответствовали качество, производственные процессы и контроль. Мы обменивались с клиентом всей информацией – начиная с самых строгих требований изготовления и заканчивая температурой разлива продукции по банкам. Мы также провели множество дегустаций, отправляли образцы упаковки и так далее. Японцы очень тщательны, задают много вопросов и хотят быть в курсе всех деталей. Летом 2023 года представители клиента посетили Сакускую пивоварню, чтобы убедиться, что наш завод и производство соответствуют высоким стандартам Японии“, - отметил он.
По мнению руководителя по экспорту, наряду с качественной продукцией в пользу Saku говорит и долгая история пивоваренного завода – пиво здесь варят непрерывно с 1820 года. „Мы получили много положительных отзывов о высоком качестве и вкусе нашего пива, а также об упаковке. Успех продуктов Saku на внешних рынках зависит от местной ценовой политики, вкусовых предпочтений и того, как нашу продукцию воспринимают местные жители. Хотя японцы, как правило, лояльны к известным местным брендам, мы надеемся, что продукция Сакуского пивоваренного завода найдет путь в дома жителей Японии“, - добавил он.
Из продукции завода на полки японских магазинов попадут Saku Originaal, Saku Kuld и Saku On Ice.
Несмотря на связанные с новыми рынками положительные новости Сакуский пивзавод по-прежнему сталкивается с множеством вызовов в связи с наращиванием объемов экспорта, а наибольшим препятствием для восстановления экспорта и поиска новых рынков является значительный рост цен на сырье.
„В какой-то момент сложилась ситуация, когда инфляция в Европе и других странах составляла 6–7%, а у нас же были рекордные 20–25%. Вызванный такой экстремальной инфляцией рост цен на продукцию снизил нашу конкурентоспособность на существующих рынках и замелил расширение на новые экспортные рынки. Если бы наши цены были конкурентоспособными по сравнению с другими крупными европейскими производителями, то, учитывая качество нашей упаковки и продукции, у Saku был бы значительно больший потенциал“, - отметил Маргус Масинг.
В 2023 году экспортные продажи Сакуского пивоваренного завода достигли 35 миллионов литров. Наиболее популярными экспортными продуктами пивзавода являются Saku Originaal, Karl Friedrich, Saku Kuld и Rock.