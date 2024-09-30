На другом краю земли: эстонское пиво бренда Saku обнаружено в Японии!

Основные экспортные рынки Сакуского пивоваренного завода находятся в основном в окружающих Балтийское море странах, а также в крупных странах Европы. В течение многих лет Saku экспортирует свою продукцию в Исландию, Германию, на Кипр, в Грецию, Испанию, Словакию, Объединенные Арабские Эмираты, а также в такие дальние страны, как Китай и Австралия. Крупнейшими экспортными рынками для завода являются Польша, Германия, Испания, Финляндия и Исландия.

В этом году новыми рынками стали Мальта и Румыния, а также островное государство Япония с населением около 125 миллионов человек.

„Наше сотрудничество с Японией началось с состоявшейся прошлой весной выставки Foodex Japan 2023. Именно эта выставка стала отправной точкой для сотрудничества с японской торговой сетью, которой принадлежит более 1000 магазинов по всей стране. Хочу выразить огромную благодарность Целевому фонду предпринимательства и инноваций (EIS), Союзу пищевых производителей Эстонии, Эстонской сельскохозяйственно-торговой палате и Эстонской торгово-промышленной палате, благодаря которым мы – как и другие эстонские компании – смогли участвовать в международных выставках и деловых визитах“, - описал начало сотрудничества руководитель по экспорту Сакуского пивоваренного завода Маргус Масинг.