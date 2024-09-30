На пароме „Эстония“ погиб брат Юргена Лиги: „За несколько часов четверо детей остались без отца...“

Лиги разместил фотографию своего погибшего брата в социальных сетях после полуночи 28 сентября, в годовщину момента, когда затонул паром „Эстония“.

„24.05.58-28.09.94. Покойся с миром, брат Прийт. 30 лет назад все еще было хорошо. За несколько часов четверо детей остались без отца, не говоря уже о других. И многое, не только жизнь, осталось незавершенным. Например, еще один диплом Стокгольмского университета, из-за которого и состоялась эта поездка“, - вспоминал Лиги о своем брате.

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30 лет назад, 28 сентября между 0.55 и 2.03 утра в Балтийском море затонул паром „Эстония“.

Судно следовало из Таллинна в Стокгольм, на его борту находилось 989 человек. Из них 137 людям удалось спастись, а 852 погибли. Тела только 95 человек были найдены.

Катастрофа „Эстонии“ - крупнейшее кораблекрушение в Балтийском море в мирное время.