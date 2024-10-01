Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы

Верхняя палата парламента Таиланда поддержала закон в июне, а во вторник он был опубликован в официальном издании монархии. Он вступит в силу 22 января 2025 года.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Однополые супруги также смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин „родители“ вместо „отцы и матери“, пишет Русская служба BBC.

„Сегодня мы можем не только вписать наши имена в свидетельства о браке, но также вписываем новую страницу в историю. На этой странице сказано, что любовь никогда не устанавливает, кем именно нам нужно родиться, — сказала Би-би-си Энн Чумапорн, активист за права ЛГБТ-людей в Таиланде. — Это торжество равноправия и человеческого достоинства“.

Она заявила, что в день вступления закона в силу намерена организовать свадьбу более чем тысячи пар, относящихся к ЛГБТ.

Какова ситуация в Азии

Борьба за признание однополых браков в Таиланде продолжалась больше 10 лет.

Большинство жителей страны поддерживает однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов.

Однако правительство долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков.

Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание. В августе этого года во главе правительства его сменила Пхэтхонгтхан Чинават, которая также поддерживает права ЛГБТ.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТК+ парам. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.