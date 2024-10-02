В России художника приговорили к исправительным работам за неваляшку с тюремными татуировками

Художника признали виновным в повторной демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 282.4 УК) из-за фотографии неваляшки с тюремными татуировками. По версии обвинения, восьмиконечные звезды на неваляшках относятся к запрещенному в России движению „АУЕ“.

В ходе прений сторона обвинения просила приговорить художника к двум годам исправительных работ. Домашний арест Слонова заменили на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Суд также постановил уничтожить две неваляшки Слонова.

„Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей. Я считаю, что их (неваляшек) место в Эрмитаже или Русском музее“, — заявил Слонов после суда. Он намерен обжаловать приговор.

Художник Василий Слонов относит себя к „сибирскому ироническому концептуализму“. В 2018 году активисты провластного движения SERB разгромили его выставку „Небесный Иерусалим“ в Москве.

В феврале 2024 года Слонова задержали в аэропорту Красноярска, когда он собирался вылететь в Казахстан. У художника прошли обыски по делу о демонстрации экстремистской символики, а его самого отправили под домашний арест.

Поводом для преследования Слонова стала фотография арт-объекта в виде неваляшки с тюремными татуировками, которую художник опубликовал во „ВКонтакте“.

В октябре 2023 года художника уже штрафовали из-за неваляшки с тюремными татуировками по административному делу о демонстрации запрещенной символики.