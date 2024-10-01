ФОТО | Амани Кийвикас заняла четвертое место на чемпионате Европы по фитнес-бикини
Кристин-Амани Кийвикас поделилась в социальных сетях радостной новостью: красавица заняла четвертое место на проходящем в Испании чемпионате Европы по фитнес-бикини.
Новый сезон фитнес-бикини начался для Кристин-Амани Кийвикас вполне удачно. Красавица приняла участие в чемпионате Европы (IFBB Miss Fit Model Europe), проходившем недавно в Испании, и заняла 4-е место из 12 возможных.
Амани опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она позирует с медалью.
„Поздравляю, дорогая!“ –прокомментировал фото отец Амани Отт Кийвикас .
Первое место заняла другая эстонка - Анника Абсалон.
„Наши эстонские девушки находятся на подиуме европейских фитнес-моделей“, — порадовалась Бриджит Сюзанна Хунт, тренирующаяся под руководством Амани Отт-Кийвикас. Она добавила, что девушкам следует больше держаться вместе и проявлять поддержку друг друга.