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01.10.2024, 17:00

ФОТО | Амани Кийвикас заняла четвертое место на чемпионате Европы по фитнес-бикини

 
Christin-Amani Kiivikas
Christin-Amani Kiivikas
ФОТО: Luminescence Collection

Кристин-Амани Кийвикас поделилась в социальных сетях радостной новостью: красавица заняла четвертое место на проходящем в Испании чемпионате Европы по фитнес-бикини.

Новый сезон фитнес-бикини начался для Кристин-Амани Кийвикас вполне удачно. Красавица приняла участие в чемпионате Европы (IFBB Miss Fit Model Europe), проходившем недавно в Испании, и заняла 4-е место из 12 возможных.

Амани опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она позирует с медалью.

„Поздравляю, дорогая!“ –прокомментировал фото отец Амани Отт Кийвикас .

Первое место заняла другая эстонка - Анника Абсалон.

„Наши эстонские девушки находятся на подиуме европейских фитнес-моделей“, — порадовалась Бриджит Сюзанна Хунт, тренирующаяся под руководством Амани Отт-Кийвикас. Она добавила, что девушкам следует больше держаться вместе и проявлять поддержку друг друга.

Amani Kiivikas (vasakul) ja Annika Absalon (paremal)

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