ФОТО | Амани Кийвикас заняла четвертое место на чемпионате Европы по фитнес-бикини

Новый сезон фитнес-бикини начался для Кристин-Амани Кийвикас вполне удачно. Красавица приняла участие в чемпионате Европы (IFBB Miss Fit Model Europe), проходившем недавно в Испании, и заняла 4-е место из 12 возможных.

Амани опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она позирует с медалью.

„Поздравляю, дорогая!“ –прокомментировал фото отец Амани Отт Кийвикас .

Первое место заняла другая эстонка - Анника Абсалон.

„Наши эстонские девушки находятся на подиуме европейских фитнес-моделей“, — порадовалась Бриджит Сюзанна Хунт, тренирующаяся под руководством Амани Отт-Кийвикас. Она добавила, что девушкам следует больше держаться вместе и проявлять поддержку друг друга.