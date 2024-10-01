Голливудская звезда Ребел Уилсон и ее подруга из Латвии Рамона Агрума поженились

Как отмечает TMZ, cвадьба выглядела идеальной. Молодожены были одеты в одинаковые свадебные платья и выглядели совершенно счастливыми.

44-летняя актриса, сделавшая карьеру в Голливуде, и 40-летняя Агрума объявили о своем романе в июне 2022 года, когда Уилсон опубликовала в Instagram фото с подписью: „Я думала, что ищу диснеевского принца, но, возможно, на самом деле мне была нужна принцесса“.

Свадьба состоялась в Италии не просто так - именно там Ребел и Рамона провели свой первый совместный отпуск в статусе официальной пары. Как Уилсон рассказала СМИ, они познакомились через общих друзей и долго общались по телефону, прежде чем начать встречаться. „Это был действительно хороший способ узнать друг друга, - объяснила она тогда. - Все было немного старомодно, но очень романтично“.

В День святого Валентина в 2023 году они обручились в сказочной обстановке - у замка Спящей красавицы в парке Диснейленд в Калифорнии. Об этом Улсон также рассказала в Instagram, опубликовав фото, где она стоит на одном колене и держит в руках коробочку с кольцом.

Сейчас пара совместно воспитывает дочь Уилсон, которая появилась на свет в ноябре 2022 года с помощью суррогатной матери. Во время выступления на австралийском The Morning Show Агрума сказала, что появление Ройс стало „судьбоносным“ опытом для обеих женщин: „Ты начинаешь думать о ком-то другом, а не о себе, меняются приоритеты. Когда ты думаешь: „О, как бы я хотела пойти на массаж“ или что-то в этом роде, но вместо этого ты говоришь: „Нет, я просто хочу провести время с ней и побыть дома“.